Porsche zeigt neues Elektro-Flaggschiff: „Das ist unser Meilenstein“

Porsche wird in Zukunft ein Modell über dem Cayenne anbieten, doch der K1 wird doch kein Elektroauto, daher ist der elektrische Cayenne die neue Speerspitze. Man bezeichnet diesen selbst als neuen „Meilenstein“ für das Unternehmen. Eckdaten?

Über 1.100 PS im Porsche-SUV

Bis zu 850 kW (1.156 PS) im Turbo, das reicht für 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und wirft die Frage auf, ob da noch ein Turbo S mit noch mehr Power kommt. Bis zu 642 Kilometer kommt man mit dem Porsche Cayenne Electric, aber da muss man dann den „normalen“ Cayenne mit 325 kW (442 PS) im Konfigurator auswählen.

Zum Start nächstes Jahr gibt es nur diese beiden Versionen.

Geladen wird mit bis zu 400 kW dank der 800 Volt-Technik und mit bis zu 600 kW Rekuperationsleistung spricht Porsche von „Formel-E-Niveau“. Optional kann man induktives Laden beim Porsche Cayenne Electric dazubuchen, hier gibt es 11 kW.

Im Innenraum gibt es viel Display und das Display in der Mitte ist, aber das war im Vorfeld bekannt und wurde heftig diskutiert, gebogen. Dafür nutzt man OLED und als Software gibt es die aus dem Macan bekannte Oberfläche, bei der Porsche auf Android Automotive setzt (allerdings ohne Google Dienste und mit dem VW Store).

In der Ankündigung des elektrischen Cayenne betont Porsche immer wieder, dass es den großen SUV nicht nur vollelektrisch gibt, man kann auch einen Hybriden oder Verbrenner wählen. Und die beiden Optionen bleiben. Intern ist das Ende des Macan als Verbrenner mittlerweile bekanntlich als großer Fehler eingestuft worden.

Preise? Es geht bei 105.200 Euro los, für den Turbo legt man dann aber auch schon mindestens 165.500 Euro auf den Tisch. Über den Preis denkt man bei Porsche aber nicht nach, hier kauft man nicht nach Vernunft, das muss man sich leisten können. Übrigens teurer als der Verbrenner, aber auch günstiger als der Hybrid.

Porsche kehrt zurück zum Verbrenner, das war in den letzten Wochen oft genug zu hören und das spürt man an jeder Ecke in der Pressemitteilung. Aber man will auf der anderen Seite auch zeigen, dass man die besten Elektroautos bauen kann.