Post & DHL: App erhält Dunkelmodus, Tastatursteuerung und mehr

Die aktuelle Version der Post & DHL App bringt verschiedene technische Anpassungen mit sich, die auf eine bessere Zugänglichkeit und Bedienbarkeit abzielen.

Unter anderem wurde die Kompatibilität mit dem Screenreader VoiceOver verbessert, was insbesondere für sehbehinderte Nutzer von Bedeutung ist. Darüber hinaus wurden die Kontraste in der Benutzeroberfläche angepasst, was die Lesbarkeit erhöht.

Verbesserte Barrierefreiheit und neue Anzeigeoptionen

Neben den Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurde die App um zusätzliche Darstellungsoptionen erweitert. So ist die Nutzung nun auch im Querformat möglich, was hauptsächlich auf Tablets von Vorteil sein kann.

Obendrein wurde ein Dunkelmodus eingeführt, der eine alternative Darstellung bei schlechten Lichtverhältnissen oder aus persönlichen Vorlieben heraus ermöglicht. Die Steuerung per Tastatur wurde ebenfalls ergänzt, was vor allem für Nutzer mit eingeschränkter motorischer Steuerungsfähigkeit relevant sein kann.

Das Unternehmen bittet um Feedback in Form einer Bewertung im AppStore, macht jedoch keine Angaben zu weiteren geplanten Funktionen oder langfristigen Entwicklungen.

-->