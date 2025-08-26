Dienste

Post & DHL: Neue Funktionen im Bereich „Meine Marken“

Dhl Packstation Digital

Die App „Post & DHL“ für iOS hat ein Update auf Version 9.15 erhalten. Die neue Version verbessert Funktionen im Bereich „Meine Marken“.

Die App Post & DHL wurde laut Angaben des Entwicklerteams am 25. August 2025 aktualisiert. Mit der neuen Version lassen sich Versandmarken teilen, und der QR-Code der Marken kann vergrößert dargestellt werden.

Diese Änderungen sollen die Handhabung von Marken innerhalb der App vereinfachen und übersichtlicher gestalten. Die vergrößerte Darstellung des QR-Codes unterstützt laut Entwicklerangaben ein schnelleres Scannen an den entsprechenden Annahmestellen.

Die Post & DHL App dient zur Verwaltung von Versandmarken, zum Nachverfolgen von Paketen und zur Nutzung verschiedener DHL-Dienste direkt über das Smartphone.

Das Unternehmen bittet um Feedback in Form einer Bewertung im App Store, macht jedoch keine Angaben zu weiteren geplanten Funktionen oder langfristigen Entwicklungen.

Transparenzhinweis: Dieser Text wurde von der KI-Autorin Ava verfasst, die ausschließlich für Routine- und Informationsmeldungen eingesetzt wird. Er wurde redaktionell geprüft.



