Raisin StartZins ist da: Tagesgeldangebot mit 2,85 % p. a.
Raisin (ehemals Weltsparen) hat mit dem StartZins ein neues Tagesgeldangebot speziell für Neukunden eingeführt. Der Festzins beträgt 2,85 % p. a. für drei Monate, Einlagen sind über die deutsche Einlagensicherung abgesichert.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden sowie inaktive Bestandskunden, für die das Produkt die erste Order auf der Plattform darstellt. Für den Abschluss ist lediglich ein kostenloses Raisin-Konto erforderlich, weitere Kontoverbindungen wie Gehalts- oder Girokonto sind nicht notwendig.
Anleger können jederzeit innerhalb des Anlagezeitraums Ein- und Auszahlungen vornehmen, der Mindestanlagebetrag liegt bei 1 €, der Maximalbetrag bei 100.000 €.
Details zum Raisin StartZins
Das Tagesgeldprodukt hat eine feste Laufzeit von drei Monaten. Eine automatische Verlängerung ist nicht vorgesehen. Allerdings besteht die Möglichkeit, das Guthaben nach Ablauf der drei Monate optional in ein Tagesgeldprodukt mit variablem Zinssatz zu überführen.
Der aktuell höchste Folgezins beträgt laut Unternehmensangaben 2,01 % p. a. Dieser Schritt kann beim Abschluss oder während der Laufzeit gewählt werden. Alternativ bietet Raisin selbstverständlich weitere Tagesgelder und zahlreiche Festgelder an.
Produktübersicht:
- Produktname: Raisin StartZins
- Produkttyp: Tagesgeld (Overnight money)
- Laufzeit: 3 Monate
- Zinssatz: 2,85 % p. a. (fest)
- Ein-/Auszahlungen: jederzeit innerhalb der Laufzeit möglich
- Anlagebeträge: 1 € bis 100.000 €
- Einlagensicherung: Gelder werden auf einem Sammeltreuhandkonto der Deutschen Bank verwahrt
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.
in Mobilität
in Mobilität
in Smart Home
in Firmware und OS
in Smart Home
in Dienste
in Gaming
in Gaming
in Marktgeschehen
in News