Fintech

Raisin StartZins ist da: Tagesgeldangebot mit 2,85 % p. a.

Autor-Bild
Von
|

Raisin (ehemals Weltsparen) hat mit dem StartZins ein neues Tagesgeldangebot speziell für Neukunden eingeführt. Der Festzins beträgt 2,85 % p. a. für drei Monate, Einlagen sind über die deutsche Einlagensicherung abgesichert.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden sowie inaktive Bestandskunden, für die das Produkt die erste Order auf der Plattform darstellt. Für den Abschluss ist lediglich ein kostenloses Raisin-Konto erforderlich, weitere Kontoverbindungen wie Gehalts- oder Girokonto sind nicht notwendig.

Anleger können jederzeit innerhalb des Anlagezeitraums Ein- und Auszahlungen vornehmen, der Mindestanlagebetrag liegt bei 1 €, der Maximalbetrag bei 100.000 €.

Details zum Raisin StartZins

Das Tagesgeldprodukt hat eine feste Laufzeit von drei Monaten. Eine automatische Verlängerung ist nicht vorgesehen. Allerdings besteht die Möglichkeit, das Guthaben nach Ablauf der drei Monate optional in ein Tagesgeldprodukt mit variablem Zinssatz zu überführen.

Der aktuell höchste Folgezins beträgt laut Unternehmensangaben 2,01 % p. a. Dieser Schritt kann beim Abschluss oder während der Laufzeit gewählt werden. Alternativ bietet Raisin selbstverständlich weitere Tagesgelder und zahlreiche Festgelder an.

Produktübersicht:

  • Produktname: Raisin StartZins
  • Produkttyp: Tagesgeld (Overnight money)
  • Laufzeit: 3 Monate
  • Zinssatz: 2,85 % p. a. (fest)
  • Ein-/Auszahlungen: jederzeit innerhalb der Laufzeit möglich
  • Anlagebeträge: 1 € bis 100.000 €
  • Einlagensicherung: Gelder werden auf einem Sammeltreuhandkonto der Deutschen Bank verwahrt

Zu Raisin StartZins →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Raisin StartZins ist da: Tagesgeldangebot mit 2,85 % p. a.
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen kündigt Neustart bei Elektroautos an
in Mobilität
Volkswagen: Das ist der VW ID Polo für 2026
in Mobilität
tado° startet Rabattaktion auf smarte Thermostate
in Smart Home
Nothing Phone 3: Großes Firmware-Update ist da
in Firmware und OS
Echo Pop 14
Amazon reduziert Echo-Geräte, Kindle, Fire-Tablets und mehr
in Smart Home
Nora Notruf-App erweitert Identifizierungsverfahren
in Dienste
Sony plant neue PlayStation 5 mit einer sehr überraschenden Änderung
in Gaming
Kingdom Rush Battles kommt: Tower Defense als Multiplayer-Spiel
in Gaming
Volkswagen Id.4
Fahrzeugzulassungen im August: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen
The Summit: Prime Video veröffentlicht Trailer zur neuen Show
in News