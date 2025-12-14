Pragmata: Besitzer der Nintendo Switch 2 können sich freuen
Das dystopische Science-Fiction-Abenteuer Pragmata aus dem Hause Capcom war ebenfalls Teil der The Game Awards-Veranstaltung und hat für Fans des Game – wie mich – zwei neue Informationen hinsichtlich des Veröffentlichungsdatums und der Plattform parat.
Demnach erscheint das Spiel am 24. April 2026 für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series S und Series X, PC über Steam und nun auch für die Nintendo Switch 2.
Wer schon einmal einen kleinen Einblick in das Spiel werfen möchte, kann die spielbare Demo-Version für die PC-Plattform über Steam ausprobieren. Capcom wird später auch eine entsprechende Version für Konsolen nachreichen.
