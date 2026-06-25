Xbox wird teurer: Microsoft erhöht die Preise

Neues Jahr, neue Preiserhöhung bei der Xbox, denn nach 2025 steht auch 2026 ein weiterer Preisanstieg bei der Konsole an. Das kommt nicht ganz überraschend und ist womöglich auch noch nicht einmal das Ende der Preiserhöhungen.

Ab dem 1. August wird die Xbox Series S mit 512 GB um 100 Dollar teurer, die Xbox Series S und Series X mit 1 TB werden 150 Dollar teurer. Euro-Preise gibt es bisher noch keine, aber es ist laut Microsoft eine globale Preiserhöhung der Xbox.

Die Version mit 2 TB lohnt sich nicht mehr, diese wird eingestellt und jetzt kommt es, man rechnet damit, dass sich manche Preise bis zum Herbst 2027 „verdoppeln“ und wir werden nächstes Jahr womöglich die nächste Preiserhöhung sehen.

Ich habe es erst diese Woche geschrieben, wir bewegen uns rasant auf die Ära der 1.000-Euro-Konsolen zu, eigentlich ist sie sogar schon da. Vermutlich nutzen die Hersteller aber auch den Hype rund um GTA 6, um das noch durchzuziehen.

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