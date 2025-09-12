Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele

Prime Video erweitert seinen NBA-Spielplan in Deutschland um 20 zusätzliche Sonntagabend-Spiele. Insgesamt werden damit 29 Partien zur deutschen Primetime übertragen, die Teil eines größeren Angebots mit insgesamt 86 Spielen sind.

In der Saison 2025/26 zeigt Prime Video laut eigenen Angaben 86 Spiele der regulären Saison, ergänzt durch das Play-In-Turnier, die Playoffs sowie das NBA-Finale 2026.

Die nun neu angekündigten 20 Sonntagsspiele richten sich insbesondere an Zuschauer in Deutschland und beginnen ab dem 26. Oktober 2025 mit dem Duell San Antonio Spurs gegen Brooklyn Nets. Zu den Begegnungen zählen auch Partien mit namhaften europäischen Spielern wie Victor Wembanyama oder Giannis Antetokounmpo.

Laut Prime Video sollen die Spiele fast wöchentlich während der Saison zur Verfügung stehen. Dazu gehören u. a. Begegnungen wie Oklahoma City Thunder gegen New Orleans Pelicans am 2. November 2025 oder der Doubleheader am 1. März 2026 mit den Spurs und Timberwolves.

Neben diesen neu ergänzten Spielen umfasst das Angebot auch NBA-Partien in Berlin und London im Januar 2026, an denen die Memphis Grizzlies und Orlando Magic teilnehmen.

NBA auf Prime Video in Deutschland

Ab Oktober dieses Jahres wird die NBA ohne zusätzliche Kosten für Prime-Mitglieder in das Live-Sportangebot von Prime Video in Deutschland aufgenommen. Die NBA-Inhalte sind im Bereich „Live und demnächst“ unter „Sport“ auf Prime Video zu finden. Eine Mitgliedschaft kostet in Deutschland 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr.

