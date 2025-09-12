Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten

Wearables

Amazon plant laut The Information eine echte AR-Brille für den Massenmarkt, die mit Display, Mikrofonen, Lautsprechern und Co. ausgestattet sein soll. Der Fokus liegt auch auf KI, demnach könnte das eine Brille für alle Alexa-Nutzer werden.

Es wird aber noch eine Weile dauern, bis diese Brille kommt, denn Amazon peilt Ende 2026 oder Anfang 2027 an. Einen Preisrahmen hat die Quelle nicht genannt, aber es ist von einem Produkt für die breite Masse die Rede, es wird also günstig.

Amazon wäre, sofern das stimmt, jedenfalls nicht zu spät, denn einige Marken wie Meta pushen diesen Bereich schon jetzt, aber vollwertige AR-Brillen sind eher ein Thema für 2027 oder sogar 2028 – Apple will hier dann angeblich auch einsteigen.

