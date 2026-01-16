Probe BahnCard Gold verknüpft Rabattphase mit Medaillenbonus

Die Deutsche Bahn verknüpft die Probe BahnCard Gold mit einer zeitlich begrenzten Freifahrtaktion nach Goldmedaillen des deutschen Teams.

Die Deutsche Bahn bietet im Zeitraum vom 16. Januar bis zum 5. Februar 2026 eine Sonderaktion für die Probe BahnCard 25 Gold und die Probe BahnCard 50 Gold an. Kunden, die in diesem Zeitraum eine der beiden Varianten erwerben, erhalten unter bestimmten Bedingungen eine kostenfreie Fernverkehrsfahrt durch ganz Deutschland.

Laut Unternehmensangaben gilt die Freifahrt jeweils am Tag nach dem Gewinn einer Goldmedaille für das deutsche Team bei den Winterspielen Milano Cortina vom 6. bis 22. Februar 2026. Die Regelung greift unabhängig davon, wie viele Goldmedaillen am Vortag erzielt wurden, und ermöglicht an diesem Folgetag eine kostenlose Nutzung des Fernverkehrs.

Rabatte, Preise und Vertragsbedingungen der Probe BahnCard Gold

Unabhängig von der Medaillenaktion gewährt die Probe BahnCard Gold über einen Zeitraum von drei Monaten Rabatte von bis zu 50 Prozent auf Flex- und Sparangebote im Fernverkehr, ausgenommen das City-Ticket.

Die Probe BahnCard 25 Gold kostet 19,90 Euro in der 2. Klasse und 39,90 Euro in der 1. Klasse, während die Probe BahnCard 50 Gold für 76,90 Euro in der 2. Klasse und 152 Euro in der 1. Klasse angeboten wird.

Wichtige Eckdaten zur Probe BahnCard Gold

Rabattphase von drei Monaten im Fernverkehr

Kündigung bis vier Wochen vor Laufzeitende möglich

Automatischer Übergang in ein Jahresabonnement ohne Kündigung

Kauf online, per App DB Navigator oder in Reisezentren

Gelegenheitsfahrer, die das BahnCard-Modell testen möchten, sollten stets die automatische Verlängerung und die Bindung an ein Jahresabonnement im Blick behalten.

