PS5 Pro: Neuer DualSense V3 enttäuscht viele Fans

Sony aktualisierte vor ein paar Wochen die normale PlayStation 5 und reichte jetzt auch eine aktualisierte PlayStation 5 Pro nach. Diese findet man mittlerweile auch bei uns in Deutschland, man kann sie allerdings noch nicht bestellen. In anderen Ländern ist das bereits möglich und Austin Evans hat direkt wieder zugeschlagen.

Eine Sache war dieses Mal besonders spannend, denn es gibt eine neue Version des DualSense-Controllers, da stand allerdings im Raum, dass man den Akku des Controllers endlich tauschen kann. Doch das ist nicht möglich, so Evans, es gibt zwar einen neuen Akku, aber dieser ist fest verbaut. Kommt da vielleicht mehr?

Danach sieht es nicht aus, denn diese neue V3-Version soll zwar im November im normalen Einzelhandel landen, aber ich glaube nicht, dass Sony diese Funktion für die PS5-Generation geplant hat. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit wäre das zwar eine willkommene Neuerung, aber ich rechne jetzt erst mit der PlayStation 6 damit.

