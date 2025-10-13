PlayStation 6 kommt 2027: „Wir haben unseren Fokus erheblich verlagert“

Sony spricht mittlerweile öffentlich über die Hardware der nächsten Konsole, ohne die PlayStation 6 direkt zu bestätigen. Knapp zwei Jahre vor Marktstart muss man die Verträge aber langsam eintüten und daher rechnet Sony sowieso mit Leaks.

Warum also nicht an die Öffentlichkeit gehen und über die Partnerschaft mit AMD sprechen, dachte sich Sony. Und das tat man letzte Woche nicht nur mit einem eigenen Video, Mark Cerny von Sony war auch bei Digital Foundry zu Besuch.

Sony verlagert Fokus bei der PlayStation

Hier hat er verraten, dass Sony den „Fokus erheblich verlagert“ hat, denn in der Vergangenheit hat man überwiegend eigene Technologien für die Sony PlayStation entwickelt, jetzt orientiert man sich bei Sony an der Roadmap von AMD und teilt die Entwicklung. Entwickler können ihre Spiele leichter für viele Plattformen optimieren.

Es wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis wir die Früchte dieser neuen Strategie sehen werden, denn zunächst müssen die Entwickler das auch alles annehmen, was Sony und AMD anbieten und geplant haben. Bei der PS5 Pro sieht man derzeit zum Beispiel ganz gut, dass das von Drittanbietern noch nicht optimal genutzt wird.

Mal schauen, wie die Details der neuen PlayStation aussehen und wie das mit dem möglichen Handheld verknüpft ist. Da werden wir 2026 sicher sehr viel erfahren.