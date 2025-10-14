Tarife

PŸUR aktualisiert Internet- und TV-Tarife

PŸUR hat sein Tarifportfolio überarbeitet und bietet neue Internet- und Kombitarife mit geänderten Konditionen an.

Der Telekommunikationsanbieter PŸUR, eine Marke der Tele Columbus AG, hat ab sofort neue Tarife im Angebot. Laut Unternehmensangaben betrifft die Aktualisierung sowohl reine Internetanschlüsse als auch Kombipakete mit TV-Diensten. Ziel sei es, das Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbessern und den Vertrieb zu vereinfachen.

Neue Internet- und Kombitarife im Überblick

Der neue Tarif „Pure Speed 250“ bietet laut PŸUR einen Internetanschluss mit 250 Mbit/s für 25 Euro im Monat. Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro entstehen nur, wenn der Kunde einen Router bestellt.

Für Nutzer, die Internet und Fernsehen kombinieren möchten, wird der Tarif „Kombi 500“ mit PŸUR TV HD für 40 Euro im Monat angeboten. Bestandteil dieses Pakets sind eine Video Sound Box sowie ein Jahr JOYN Plus ohne Zusatzkosten. Hier fällt ebenfalls eine Versandpauschale von 9,99 Euro an.

Wesentliche Tarifpunkte:

  • Pure Speed 250: 25 € monatlich, 250 Mbit/s
  • Kombi 500 + TV HD: 40 € monatlich
  • Gratis Video Sound Box & JOYN Plus (12 Monate)
  • Versandkosten 9,99 € bei Routerbestellung

Die Aktionen gelten bis zum 11.11.2025 (9:59 Uhr).

