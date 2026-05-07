Qualcomm bringt mehr Leistung in günstigere Smartphones

Das Unternehmen Qualcomm hat zwei neue Snapdragon-Plattformen für günstigere Smartphones vorgestellt.

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 6 Gen 5 und dem Snapdragon 4 Gen 5 zwei neue Mobilplattformen angekündigt. Beide Chips sollen laut Unternehmensangaben schnellere App-Starts, flüssigere Bedienung und eine längere Akkulaufzeit ermöglichen.

Die neuen Plattformen sind für Smartphones verschiedener Hersteller vorgesehen und sollen ab der zweiten Hälfte 2026 in ersten Geräten erscheinen.

Mit der neuen Funktion Snapdragon Smooth Motion UI sollen Animationen und Navigation auf Smartphones flüssiger wirken. Qualcomm spricht beim Snapdragon 6 Gen 5 von 20 Prozent schnelleren App-Starts und weniger Bildrucklern.

Beim Snapdragon 4 Gen 5 nennt das Unternehmen bis zu 43 Prozent schnellere App-Starts und eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit im Alltag.

Neue Snapdragon-Chips für Mittelklasse und Einsteigergeräte

Der Snapdragon 6 Gen 5 richtet sich laut Qualcomm an Nutzer mit höheren Ansprüchen an Kamera, Gaming und Konnektivität. Unterstützt werden unter anderem KI-Funktionen für Fotos, Wi-Fi 7 und 5G. Der Snapdragon 4 Gen 5 konzentriert sich stärker auf Alltagsfunktionen und bringt laut Qualcomm erstmals 90-FPS-Gaming in die Snapdragon-4-Serie.

Geplante Hersteller zum Marktstart: