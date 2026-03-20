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QuickScan: Update bringt Excel-Export und neue Funktionen

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Quickscan

Die App QuickScan erweitert ihren Funktionsumfang um Excel-Export, neue Dateinamenslogik und Verbesserungen bei der Dokumentenverwaltung.

QuickScan erhält mit dem aktuellen Update mehrere neue Funktionen, die vor allem die Verarbeitung gescannter Dokumente vereinfachen sollen. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, Tabellen direkt aus Dokumenten zu erkennen und als Excel oder CSV zu exportieren. Diese Funktion ist laut Entwicklerangaben an iOS 26 gebunden.

Zusätzlich wurde die automatische Benennung von Dateien erweitert. Mit dem neuen Smart-Feld „Gesamtbetrag“ kann die App erkannte Summen aus Dokumenten direkt in den Dateinamen integrieren. Auch diese Funktion setzt iOS 26 voraus.

Neue Funktionen verbessern Export und Dokumentenverwaltung

Neu ist außerdem die Mehrseitenauswahl innerhalb eines Dokuments. Nutzer können mehrere Seiten gleichzeitig exportieren, drehen oder löschen. Das soll Arbeitsabläufe beschleunigen und die Bearbeitung umfangreicher Scans vereinfachen.

Die SMB-Unterstützung für Exportfavoriten wurde laut Entwickler überarbeitet, um eine stabilere Verbindung zu Netzwerkspeichern zu gewährleisten. Ergänzend dazu wurden zahlreiche kleinere Optimierungen vorgenommen, die die Bedienung insgesamt flüssiger machen sollen.

Ich finde vor allem den Excel-Export interessant, weil er einen klaren praktischen Mehrwert bietet und typische Workflows deutlich vereinfacht.

QuickScan ist eine App zur Digitalisierung von Dokumenten, die gescannte Inhalte per OCR durchsuchbar macht und als Dateien abspeichern lässt.

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20. März 2026 | Jetzt lesen →

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