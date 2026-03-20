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Google will mit Gemini die Macs von Apple erobern

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Google News
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Es gibt bereits Wege, um Gemini von Google auf einem Mac zu nutzen, ich bin vor ein paar Monaten gewechselt und verwende Chrome dafür, aber Google möchte eine native Lösung. Laut Bloomberg ist bereits eine App für macOS in Entwicklung.

Andere Anbieter wie OpenAI (ChatGPT) bieten sowas bereits an und auch wenn die Zielgruppe vielleicht nicht so groß ist, immerhin werden das einige weiterhin über den Browser nutzen, so sieht es Google doch als wichtigen Schritt für Gemini an.

Die Gemini-App für macOS soll laut Quelle alles können, was man von Gemini so gewohnt ist, auch das Erstellen von Bildern und anderen Inhalten ist möglich. Ich würde es jetzt nicht zwingend benötigen, wenn es aber gut umgesetzt ist, hätte ich auch nichts dagegen. Bis dann Siri 2.0 im Herbst mit Gemini-Technik kommt.

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20. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Robin 🏆
    sagt am

    Warum nicht Vivaldi? Basiert auf Chromium, kommt aus Europa (mehr Datenschutz) und lässt sich sehr gut individualisieren. Und Gemini kann man doch unter gemini.google.com verwenden?

    Antworten

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