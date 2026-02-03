Raisin baut Kontofunktionen aus und plant neues Kinderdepot

Das Unternehmen Raisin informiert über neue Funktionen im Onlinebanking und über geplante Erweiterungen seines Angebots.

Raisin hat eine Erweiterung der Verwaltungsfunktionen für Referenzkonten angekündigt. Ab sofort können Kunden nicht mehr nur ein einzelnes Referenzkonto für Auszahlungen hinterlegen, sondern bis zu fünf Konten speichern. Bei einer Auszahlung lässt sich dann das gewünschte Zielkonto aus den hinterlegten Referenzkonten auswählen, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Verwaltung der Referenzkonten erfolgt im Onlinebanking unter dem Bereich Meine Kundendaten. Dort können zusätzliche Referenzkonten ergänzt oder bestehende Konten gelöscht werden.

Nach Unternehmensangaben muss mindestens ein Referenzkonto dauerhaft hinterlegt sein, während maximal fünf Referenzkonten gleichzeitig erlaubt sind.

Neue Funktionen im Raisin-Onlinebanking

Auch die Aktualisierung eines bestehenden Referenzkontos wird vereinfacht. Kunden müssen zunächst ein neues Referenzkonto hinzufügen und können nach dessen Bestätigung das bisherige Konto entfernen. Laut Raisin steht diese Funktion ebenfalls direkt im Onlinebanking zur Verfügung.

Darüber hinaus plant Raisin die Einführung von Echtzeitüberweisungen. Dazu heißt es:

Seit dem 13.01.2026 verfügen Sie über die Möglichkeit, gewünschte Anlagebeträge per Echtzeitüberweisung auf Ihr Raisin-Konto zu überweisen. Für Auszahlungen von Ihrem Raisin-Konto wird die Funktion im Laufe des Jahres 2026 eingeführt.

Zusätzlich hat das Unternehmen ein neues Produkt in Aussicht gestellt. Geplant ist ein Kinderdepot, das auf ein global diversifiziertes ETF-Portfolio setzt. Raisin nennt eine Zielrendite von bis zu 7,8 Prozent pro Jahr und verweist auf automatische Prozesse wie Rebalancing und Steueroptimierung sowie auf Sparpläne ab 25 Euro monatlich. Der Start ist laut Unternehmensangaben in Kürze vorgesehen.

