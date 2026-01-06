Wearables

Ray-Ban Display: Meta ist vom Erfolg überrascht

Autor-Bild
Von
|

Meta brachte Ende 2025 eine smarte Brille mit Display auf den Markt und hat im Rahmen der CES verraten, dass es in diesem Jahr neue Funktionen gibt. Aber es gibt eine, jedenfalls für uns, schlechte Nachricht, denn die Brille kommt gut an.

Zu gut, wenn man Meta glaubt, denn man ist vom Erfolg der Ray-Ban Display so sehr überrascht, dass man den globalen Marktstart, der für Anfang 2026 geplant war, auf unbestimmte Zeit verschiebt. Die Nachfrage in den USA ist zu groß und man kann diese kaum erfüllen, daher verschiebt sich der Marktstart in Europa.

Meta wollte noch nicht sagen, wie der internationale Plan aussieht, dieser wird jetzt zunächst „neu bewertet“. Es würde mich nicht wundern, wenn Mark Zuckerberg, auch mit Blick auf die mögliche Brille von Apple und Co., direkt eine neue Brille mit Display plant und den Erfolg nutzen und global mit einem Nachfolger starten will.

Schade, ich hätte mir die Ray-Ban Display gerne mal im Alltag angeschaut, für mich als Brillenträger ist das eine durchaus spannende Kategorie, da ich Kontaktlinsen hasse und sowieso eine Brille trage. Ich weiß zwar nicht, ob das meine Smartwatch ablösen kann, aber das Konzept einer smarten Brille will ich definitiv mal testen.

Samsung: Neuer Smart TV für 2026 erfüllt einen Wunsch von mir

Smart TVs sind mittlerweile ein rundes Gesamterlebnis, aber, und das habe ich bei meinem Test des S95F vor ein paar…

6. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Ray-Ban Display: Meta ist vom Erfolg überrascht
Weitere Neuigkeiten
IKEA Smart Home: Kostenfreie Paketlieferung ab 50 €
in Smart Home
Samsung: Neuer Smart TV für 2026 erfüllt einen Wunsch von mir
in News
Sony WF-1000XM6: Wir haben das Datum für den neuen Kopfhörer
in Audio
Elektro, SUV, Marken: So lief der deutsche Automarkt 2025
in Marktgeschehen
Adac
ADAC unter Druck: Mitglieder reagieren auf Spritpreis-Debatte
in News
Auch im Apple iPhone Fold? Samsung zeigt Display-Zukunft
in Smartphones
Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs
in Firmware und OS
Mercedes und die unsichere Zukunft der A-Klasse
in Mobilität
Samsung zeigt neue OLED TVs für 2026 – mit einer Überraschung
in News
LEGO überrascht mit komplett neuem LEGO-Stein
in News