Ray-Ban Display: Meta ist vom Erfolg überrascht

Meta brachte Ende 2025 eine smarte Brille mit Display auf den Markt und hat im Rahmen der CES verraten, dass es in diesem Jahr neue Funktionen gibt. Aber es gibt eine, jedenfalls für uns, schlechte Nachricht, denn die Brille kommt gut an.

Zu gut, wenn man Meta glaubt, denn man ist vom Erfolg der Ray-Ban Display so sehr überrascht, dass man den globalen Marktstart, der für Anfang 2026 geplant war, auf unbestimmte Zeit verschiebt. Die Nachfrage in den USA ist zu groß und man kann diese kaum erfüllen, daher verschiebt sich der Marktstart in Europa.

Meta wollte noch nicht sagen, wie der internationale Plan aussieht, dieser wird jetzt zunächst „neu bewertet“. Es würde mich nicht wundern, wenn Mark Zuckerberg, auch mit Blick auf die mögliche Brille von Apple und Co., direkt eine neue Brille mit Display plant und den Erfolg nutzen und global mit einem Nachfolger starten will.

Schade, ich hätte mir die Ray-Ban Display gerne mal im Alltag angeschaut, für mich als Brillenträger ist das eine durchaus spannende Kategorie, da ich Kontaktlinsen hasse und sowieso eine Brille trage. Ich weiß zwar nicht, ob das meine Smartwatch ablösen kann, aber das Konzept einer smarten Brille will ich definitiv mal testen.