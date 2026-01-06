Samsung: Neuer Smart TV für 2026 erfüllt einen Wunsch von mir

Smart TVs sind mittlerweile ein rundes Gesamterlebnis, aber, und das habe ich bei meinem Test des S95F vor ein paar Wochen erst wieder angemerkt, es gibt da eine Sache, die mir oft nicht mehr ausreicht: Die Anzahl der HDMI-Ports ist zu gering.

Ich bin schon froh, dass wir mittlerweile vier Ports mit HDMI 2.1 haben, aber vier Ports sind grenzwertig – wenn man nicht nur TV schaut. Hier im Haushalt könnte ich eine Nintendo Switch 2, eine Sony PlayStation 5, eine Xbox Series X, eine Sonos Arc Ultra und einen Apple TV anschließen und würde somit fünf Ports benötigen.

Ab und zu teste ich auch andere Produkte und ein sechster Port wäre auch nicht schlecht. Mit dem neuen Samsung S95H, der diese Woche auf der CES vorgestellt wurde, gäbe es dafür eine Lösung, mit der man acht HDMI-Ports bekommen würde.

Wie SamMobile (die vor Ort sind) festgestellt hat, gibt es vier HDMI-Ports am TV selbst und über die Wireless One Connect Box, die vermutlich ein kostenpflichtiges Extra ist und die wir bereits vom The Frame kennen, gibt es vier weitere Anschlüsse.

Bisher haben wir noch keine Preise, es ist also unklar, wie viel man für diesen Luxus, den zugegeben nicht viele Nutzer benötigen, zahlen muss. Wenn das nicht zu teuer wird, würde ich mir das aber vielleicht überlegen, denn 2026 kommt mehr Technik, wie die Steam Box, bei der ich ebenfalls überlege, ob diese an den TV wandert.