News

Samsung: Neuer Smart TV für 2026 erfüllt einen Wunsch von mir

Autor-Bild
Von
|

Smart TVs sind mittlerweile ein rundes Gesamterlebnis, aber, und das habe ich bei meinem Test des S95F vor ein paar Wochen erst wieder angemerkt, es gibt da eine Sache, die mir oft nicht mehr ausreicht: Die Anzahl der HDMI-Ports ist zu gering.

Ich bin schon froh, dass wir mittlerweile vier Ports mit HDMI 2.1 haben, aber vier Ports sind grenzwertig – wenn man nicht nur TV schaut. Hier im Haushalt könnte ich eine Nintendo Switch 2, eine Sony PlayStation 5, eine Xbox Series X, eine Sonos Arc Ultra und einen Apple TV anschließen und würde somit fünf Ports benötigen.

Ab und zu teste ich auch andere Produkte und ein sechster Port wäre auch nicht schlecht. Mit dem neuen Samsung S95H, der diese Woche auf der CES vorgestellt wurde, gäbe es dafür eine Lösung, mit der man acht HDMI-Ports bekommen würde.

Wie SamMobile (die vor Ort sind) festgestellt hat, gibt es vier HDMI-Ports am TV selbst und über die Wireless One Connect Box, die vermutlich ein kostenpflichtiges Extra ist und die wir bereits vom The Frame kennen, gibt es vier weitere Anschlüsse.

Bisher haben wir noch keine Preise, es ist also unklar, wie viel man für diesen Luxus, den zugegeben nicht viele Nutzer benötigen, zahlen muss. Wenn das nicht zu teuer wird, würde ich mir das aber vielleicht überlegen, denn 2026 kommt mehr Technik, wie die Steam Box, bei der ich ebenfalls überlege, ob diese an den TV wandert.

Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs

Amazon hat im Rahmen der CES 2026 die Smart TV Ember Artline vorgestellt und erweitert nicht nur das Portfolio an…

6. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Samsung: Neuer Smart TV für 2026 erfüllt einen Wunsch von mir
Weitere Neuigkeiten
Sony WF-1000XM6: Wir haben das Datum für den neuen Kopfhörer
in Audio
Elektro, SUV, Marken: So lief der deutsche Automarkt 2025
in Marktgeschehen
Adac
ADAC unter Druck: Mitglieder reagieren auf Spritpreis-Debatte
in News
Auch im Apple iPhone Fold? Samsung zeigt Display-Zukunft
in Smartphones
Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs
in Firmware und OS
Mercedes und die unsichere Zukunft der A-Klasse
in Mobilität
Samsung zeigt neue OLED TVs für 2026 – mit einer Überraschung
in News
LEGO überrascht mit komplett neuem LEGO-Stein
in News
Skoda Elroq Produktion
Skoda Elroq bekommt bald ein großes Upgrade
in Mobilität
Afeela 1 Front
Das erste Elektroauto von Sony kommt 2026
in Mobilität