Rayman kommt zurück (aber es dauert noch)

Rayman feiert sein 30. Jubiläum, denn das erste Spiel kam am 1. September 1995 auf den Markt. Doch wie steht es um die Zukunft des Helden, immerhin kam das letzte Spiel vor über einem Jahrzehnt (Rayman Legends). Es gibt eine Zukunft, so Ubisoft offiziell, ein neues Projekt ist in Entwicklung und sei „in guten Händen“.

Doch zeigen möchte man es noch nicht, denn dafür sei es viel zu früh, Fans sollten „nicht zu bald“ mit Details rechnen. Angeblich ist seit 2024 ein Remake für Rayman in Entwicklung und Anfang 2025 suchte man noch nach Mitarbeitern, vor 2026 oder sogar 2027 würde ich also nicht mit dem Comeback von Rayman rechnen.