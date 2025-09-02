Gaming

Rayman kommt zurück (aber es dauert noch)

Autor-Bild
Von
|
Rayman Header

Rayman feiert sein 30. Jubiläum, denn das erste Spiel kam am 1. September 1995 auf den Markt. Doch wie steht es um die Zukunft des Helden, immerhin kam das letzte Spiel vor über einem Jahrzehnt (Rayman Legends). Es gibt eine Zukunft, so Ubisoft offiziell, ein neues Projekt ist in Entwicklung und sei „in guten Händen“.

Doch zeigen möchte man es noch nicht, denn dafür sei es viel zu früh, Fans sollten „nicht zu bald“ mit Details rechnen. Angeblich ist seit 2024 ein Remake für Rayman in Entwicklung und Anfang 2025 suchte man noch nach Mitarbeitern, vor 2026 oder sogar 2027 würde ich also nicht mit dem Comeback von Rayman rechnen.

The Last Of Us Part 1 Und 2

PlayStation: Sony spricht über aktuelle Fehler und die Zukunft

Sony blickt auf ein paar gescheiterte Projekte in den letzten Monaten, wenn es um die PlayStation Studios geht. Das populärste…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Rayman kommt zurück (aber es dauert noch)
Weitere Neuigkeiten
Apple Airpods Header
Apple AirPods 3 kommen: Das sind die drei großen Neuerungen
in Audio
Smart #2 kommt und kehrt zurück zu den Wurzeln
in Mobilität
Hyundai Ioniq 3 kommt: Das „günstige“ Elektroauto macht sich bereit
in Mobilität
Nintendo spendiert der Switch 2 ein Update
in Firmware und OS
Apple iPhone 17 Pro: Kommt endlich eine lang erwartete Funktion?
in Smartphones
The Last Of Us Part 1 Und 2
PlayStation: Sony spricht über aktuelle Fehler und die Zukunft
in Gaming
Neue Bilder zeigen „einen echten Volkswagen“
in Mobilität
Apple Airpods Max Header
Das Problem der Apple AirPods Max
in Audio
Mercedes Benz Amg Eqe Front
Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein
in Mobilität
Das ist der „radikal“ neue Audi für die Zukunft
in Mobilität