Ubisoft „bestätigt“ das neue Rayman-Spiel

Ubisoft arbeitet an einem neuen Rayman-Spiel, das hat man jetzt selbst bestätigt, denn genau genommen sucht Ubisoft Milan einen Senior Game Designer, der an der „Rayman-Marke arbeitet“ und ein weiterer Stelleineintrag bei Ubisoft erwähnt einen 3D Gameplay Animator, der an einem AAA-Spiel für das Studio arbeiten soll.

Details zum Spiel gibt es keine, aber es ist interessant, dass Ubisoft die Marke in den Stellenanzeigen nennt, normalerweise spricht man bei sowas auch gerne von Erfahrung mit „Jump’n’Runs“. Was steht an? Der sehr zuverlässige Tom Henderson hat uns letztes Jahr verraten, dass das erste Spiel wohl ein Remake bekommt.

Das italienische Studio von Ubisoft arbeitete in den letzten Jahren an Mario + Rabbids, es kamen zwei Teile mit Erweiterungen. Doch die Spiele mit Nintendo waren finanziell (leider, ich mochte sie) nicht so erfolgreich. Es scheint also, als ob diese Ära vorbei ist und man sich lieber wieder auf bekannte Klassiker fokussiert.

  1. Spiddek 👋
    News über die ich mich wirklich freuen. die beiden Vorgänger sind die einzigen Ubisoft spiele die noch auf meinen Rechner dürfen. großartige Koop Titel.

