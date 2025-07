Rayman soll ein Remake bekommen

Remakes sind in der Spielebranche mittlerweile ein beliebtes Mittel, um etwas Geld zu verdienen, bis neue Blockbuster, die immer länger dauern, fertig sind. Und laut Tom Henderson arbeitet derzeit Ubisoft Milan an einem neuen Remake zu Rayman.

Dieses Detail nannte er heute so ganz nebenbei, denn das Team rund um Ubisoft Montpellier wurde aufgelöst (mittlerweile auch bestätigt) und hilft bei drei anderen Spielen. Dazu gehören auch Beyond Good and Evil 2 und ein neues Ghost Recon.

Das erste Rayman erschien 1995, 1999 und 2003 folgten dann zwei weitere Spiele, bei denen aber unklar ist, ob ebenfalls ein Remake geplant ist. Und das letzte Spiel der Reihe (Rayman Legends, 2013) ist jetzt übrigens auch schon über 10 Jahre alt.

Ich hätte zwar lieber ein ganz neues Spiel mit neuen Elementen gesehen, aber als Ran von Rayman nimmt man, was Ubisoft genehmigt. Apropos Rayman, das im Frühjahr angekündigte Brettspiel sollte eigentlich noch im dritten Quartal kommen.

Nachtrag: Ubisoft hat bestätigt, dass das Studio die Möglichkeiten eines neuen Rayman-Projekts erforscht, aber nicht direkt erwähnt, was genau geplant ist.

-->