Mobilität

Regierung plant Wegfall der Umweltplakette für Elektroautos

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| 8 Kommentare

Die Bundesregierung plant, die Umweltplakette für Elektroautos abzuschaffen. Das E-Kennzeichen reicht dann aus.

Im Rahmen eines weiteren Maßnahmenpakets zum Bürokratieabbau soll nach Angaben der Bundesregierung die Pflicht zur Umweltplakette für Elektroautos entfallen. Künftig soll das bereits vorhandene E-Kennzeichen ausreichen, um die Berechtigung eines Fahrzeugs nachzuweisen. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Vorhabens, Verwaltungsaufwand und Vorgaben zu reduzieren.

Nach Angaben aus dem Umfeld des sogenannten zweiten Entlastungskabinetts soll die Änderung laut „BILD“ unnötige Doppelregelungen beseitigen. Während das E-Kennzeichen bereits die Antriebsart eines Fahrzeugs kennzeichnet, ist bislang zusätzlich häufig eine Umweltplakette erforderlich. Laut den Plänen soll diese doppelte Kennzeichnung für reine Elektroautos künftig wegfallen.

Geplanter Bürokratieabbau für Elektroautos

Die geplante Änderung gehört zu mehreren Vorhaben, mit denen Berichtspflichten und andere Vorschriften überprüft oder vereinfacht werden sollen. Laut Regierungsvertretern verfolgt das Maßnahmenpaket das Ziel, bestehende Regelungen auf das notwendige Maß zu reduzieren und Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Ob und wann die Änderung tatsächlich in Kraft tritt, hängt vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab.

Ich halte den Vorschlag grundsätzlich für nachvollziehbar. Wenn das E-Kennzeichen die relevanten Informationen bereits eindeutig liefert, erscheint eine zusätzliche Umweltplakette für Elektroautos aus meiner Sicht entbehrlich. Wer sich mit einem Elektroauto aktiv gegen solch ein E-Kennzeichen entschieden hat, wird die Plakette aber vermutlich weiterhin nutzen müssen.

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  1. Jan 🏅
    sagt am

    Sinnvoll. Spannend wird dann zu beobachten, was die Leute machen, die aktiv auf ein E-Kennzeichen verzichten (damit deren Wunschkennzeichen passt).

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  2. Alex 🍀
    sagt am

    Mittlerweile sind doch eh kaum noch Autos unterwegs, welche keine grüne Plakette bekommen würden.

    Man könnte die Umweltplakette im Sinne der Bürokratievermeidung auch gänzlich abschaffen.

    Ich habe zum Beispiel keine an der Scheibe (obwohl ich natürlich eine bekommen könnte) weil man in meiner Stadt keine braucht und ich bei Fahrten in andere Städte im Zweifel lieber alle 1-2 Jahre mal die geringe Strafe zahle als jeden Tag mit diesem hässlichen Aufkleber herum zu fahren…

    Antworten
    1. Michael B. 👋
      sagt am zu Alex ⇡

      Naja,

      ein Bußgeld i.H. von 100 € zzgl. Bearbeitungsgebühr und Zustellungskosten ist auch alle 1 bis 2 Jahre gut Geld !

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  3. Tino Köhler ☀️
    sagt am

    Ich finde man darf nicht sagen „ich halte den Schritt grundsätzlich für nachvollziehbar“, sondern es ist ein Regierungs-/Behördenversagen es jemals so zu regeln! Es ist absoluter Betrug und Dummheit gewesen, wie immer gegen die Bürger/Besitzer eines E-Autos! Ich könnte mich noch viel weiter aufregen, das geilste ist jedoch wie oft ich der Zulassungsstelle erklären musste gebt mir bitte die Umweltplakette, weil sie dachten ist ein E-Auto braucht doch keine! Selbst Mitarbeitern die kurz vor der Rente standen, kleine Anmerkung mein Wohnort ist natürlich in keiner Umweltzone aber mit 100000 Einwohnern kein Dorf.
    Wenn es nicht mal für die Behörde logisch ist sagt das alles für die Dummheit dieser Regel aus!!!!!!!!!!!

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Tino Köhler ⇡

      Ich sehe das im Grunde ähnlich, auf der anderen Seite muss es ja irgendwo auch einen Hebel geben, um das zu kontrollieren. Und das jeder kommunale Mitarbeiter jedes Elektroauto erkennt, davon kann man in so einem Verfahren nicht ausgehen. Zumal das E-Kennzeichen optional ist. Ich würde noch weitergehen, ich finde es Schwachsinn, dass dieses Kennzeichen optional ist, das führt nur zu mehr Problemen.

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  4. Dennis 🏆
    sagt am

    Benutze die Umwelt Plakette gar nicht, zum Glück hier in Hannover und Umland auch überhaupt nicht nötig, wenn halt E Kennzeichen vorliegt.

    Da sind manche Städte inzwischen weiter als andere.. schön das es nun endlich bundesweit kommt, wird Zeit.

    Antworten
  5. Gamer 🍀
    sagt am

    Da 99 Prozent der Benziner auch die Bedingungen für die grüne Plakette erfüllen und man sich 15 Jahre in. Bayern selbst der Rechtssprechung mit Strafzahlung gegen die Einführung gesperrt hat, kann man die ganze Umweltplakette abschaffen.

    Beachten sollte man dass das E Auto Kennzeichen auch an Hybride vergeben wurde mit Diesel oder Benzin Antrieb.

    Antworten
    1. Jonas 🎖
      sagt am zu Gamer ⇡

      Wobei selbst diese Hybride mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit alle Euro 4 erfüllen sollte. Euro 6 Zonen haben wir ja eh noch nicht.

      Antworten

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