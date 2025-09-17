Mobilität

Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern

Mit dem Renault 4 und Renault 5 brachte die Marke zwei Elektroautos auf den Markt, die sich optisch an der Vergangenheit orientierten. Und mit dem Renault 4 setzt man hier erneut an, denn den der Renault 4 Fourgonnette ist ein Klassiker.

Diese Woche hat Renault den Renault 4 Van offiziell bestätigt, der bisher aber noch nicht in Deutschland zu finden ist. In Österreich ist die Produktseite allerdings ab sofort online und dort sieht man auch den Preis, es geht bei 25.741,67 Euro los.

Es gibt im Renault 4 Van ein Ladevolumen von bis zu 1.045 Liter, eine Ladelänge von bis zu 1.202 mm, eine Ladebreite von bis zu 924 mm und eine Nutzlast von bis zu 375 kg. Der Kofferraum wurde angepasst (nur die Seiten nicht verdunkelt).

Renault vermarktet das elektrische Modell als „eine Nutzfahrzeugversion mit einem unverwechselbaren Stil“ und das wird vielleicht kein Bestseller wie der Klassiker (über 2 Millionen Einheiten), aber genau solche Elektroautos benötigt es auch.

  1. Alex 🍀
    sagt am

    Sehe ich es richtig, dass es sich um einen reinen Zweisitzer handelt? Wozu dann die hinteren beiden Türen (inkl. Innenverkleidung und innen liegendem Türoffner? Das sieht für mich alles sehr gewöhnungsbedürftig aus…

    Antworten
    1. Stefan K. 💎
      sagt am zu Alex ⇡

      Vielleicht zum bequemeren beladen/entladen, wenn hinten alles zugepackt ist, aber man Dinge davor benötigt?
      Alles nur eine Frage der Fantasie.

      Antworten
  2. FaceOfIngo 🪴
    sagt am

    Sieht für mich eher wie Dacia … aus.

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      Letztendlich eh alles aus der selben Fabrik.

      Antworten

