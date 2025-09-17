Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern

Mit dem Renault 4 und Renault 5 brachte die Marke zwei Elektroautos auf den Markt, die sich optisch an der Vergangenheit orientierten. Und mit dem Renault 4 setzt man hier erneut an, denn den der Renault 4 Fourgonnette ist ein Klassiker.

Diese Woche hat Renault den Renault 4 Van offiziell bestätigt, der bisher aber noch nicht in Deutschland zu finden ist. In Österreich ist die Produktseite allerdings ab sofort online und dort sieht man auch den Preis, es geht bei 25.741,67 Euro los.

Es gibt im Renault 4 Van ein Ladevolumen von bis zu 1.045 Liter, eine Ladelänge von bis zu 1.202 mm, eine Ladebreite von bis zu 924 mm und eine Nutzlast von bis zu 375 kg. Der Kofferraum wurde angepasst (nur die Seiten nicht verdunkelt).

Renault vermarktet das elektrische Modell als „eine Nutzfahrzeugversion mit einem unverwechselbaren Stil“ und das wird vielleicht kein Bestseller wie der Klassiker (über 2 Millionen Einheiten), aber genau solche Elektroautos benötigt es auch.