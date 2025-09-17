Mobilität

Ford Deutschland: Die Probleme sind zurück auf dem Tisch

Autor-Bild
Von
|

Nach Streiks und intensiven Verhandlungen kam der deutsche Standort von Ford im Sommer etwas zu Ruhe, da sich Management und IG Metall einigen konnten. Es dürfte aber bald wieder weitergehen, denn Ford möchte weitere Stellen abbauen.

Bisher war der Plan, dass von den rund 11.500 Angestellten bis Ende 2027 rund 2.900 Arbeitsplätze abgebaut werden. Nun sollen etwa 1.000 weitere Positionen dazukommen, die genaue Zahl steht aber noch nicht fest, wie der Spiegel berichtet.

Elektroautos sind laut Ford der Grund

Grund sei die geringer als erwartete Nachfrage nach den Elektroautos der Marke, in Köln laufen der Explorer und Capri vom Band, die beide die MEB-Plattform der Volkswagen Group nutzen. Da deutete sich häufiger eine schlechte Nachfrage an.

Eine Lösung ist vorerst nicht in Sicht, denn Ford bestätigte zwar neue Modelle für die Zukunft, aber das wird eine Weile dauern und die neue Plattform startet auch erst gegen 2027. Und ob ein Ford Focus als Elektro-SUV die große Lösung ist?

Die aktuellen zwei Elektroautos waren jedenfalls nicht die beste Entscheidung des Managements, denn ab Januar stellt man in Köln vom Zweischichtbetrieb auf den Einschichtbetrieb um. Ford rechnet nicht damit, dass die Nachfrage besser wird.

Von einst über 20.000 Mitarbeitern auf bald unter 10.000, das Werk in Köln steuert auf das Ende zu und eine mögliche Lösung, die aber auch keine Garantie für Erfolg ist, dürfte erst gegen 2027 kommen. 2025 war bisher ein hartes Jahr für das Werk und 2026 wird es nicht besser. Die Probleme sind wieder zurück auf dem Tisch.

Renault 4 Header

Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen

Renault plant einen Neustart für den elektrischen Megane, der etwas weniger SUV sein soll und 2026 kommt. Der Megane soll…

16. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Ford Deutschland: Die Probleme sind zurück auf dem Tisch
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News