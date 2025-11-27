Renault kämpft sich in Deutschland wieder zurück

Bei Renault geht es wieder nach oben in Deutschland, die Modelle sind wieder bei den Kunden gefragt und mit fast 50.000 Einheiten ist man wieder vorne dabei. Das sah vor einem Jahr noch anders aus, da drohte die Marke bei uns unterzugehen.

Renault R5 verkauft sich sehr gut

Das Comeback bei Renault ist vor allem auch elektrisch, denn der R5 ist gefragt und kommt gut bei den Kunden an. Deutschlandchef Florian Kraft hat für 2026 aber noch größere Pläne, da peilt die Marke aus Frankereich bis zu 70.000 Einheiten an.

Der große Hoffnungsträger ist dabei unter anderem der elektrische Twingo, aber auch ein neuer Clio soll helfen. Die Händler benötigen diese Modelle, denn sie sind auf mehr Volumen ausgerichtet und spüren auch den massiven Druck aus China.

Aber, und das muss man Renault lassen, das Ziel von Anfang 2025, dass man mehr Autos in Deutschland verkaufen möchte, wurde erreicht. Man ist noch von den gut 80.000 Einheiten entfernt, aber da möchte Renault langfristig wieder bei uns hin.

Es ist zwar nur ein subjektives Bild aus einer kleinen Region, aber mir ist vor allem seit dem Sommer aufgefallen, wie viele R5 hier auf der Straße unterwegs sind, das Elektroauto von Renault ist bei mir explodiert und begegnet mir quasi jeden Tag.

Ich finde die Marke zwar mit Blick auf den Preis mittlerweile etwas zu teuer, aber für einen besseren Marktanteil gab es beim R5 sicher auch Deals bei Händlern. Doch damit das Wachstum anhält, muss Renault auch 2026 abliefern und der Druck wird sich dank VW ID Polo und diverser anderer Modelle nächstes Jahr weiter erhöhen.