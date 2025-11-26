Mobilität

Der ganz neue Astra ist ein „Highlight“ für Opel

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Opel plant einen neuen Astra und hat heute die ersten Bilder veröffentlicht. Man bezeichnet die nächste Version als „Kompaktklasse-Highlight“ und zeigt uns das überarbeitete Opel Vizor-Design. Technische Details fehlen bisher allerdings noch.

Mit dem neuen Astra möchte Opel das „nächstes Kapitel“ des Bestseller einläuten, er steht wie kaum ein anderes Auto für „deutsche Ingenieurskunst“. Opel wird den neuen Astra wieder in Rüsselsheim entwerfen, entwickeln und natürlich bauen.

Mehr Details sollen „in Kürze“ folgen, so Opel CEO Florian Huettl, als Vorlage diente hier der im Sommer vorgestellte Corsa GSE Vision Gran Turismo. Der neue Astra wird aber vermutlich ein weniger großer Schritt als der ganz neue Opel Corsa.

Opel verspricht Extras, die man „sonst nur aus höheren Fahrzeugklassen“ kennt und auch wenn ich da sehr skeptisch bei Stellantis bin, da die an allen Ecken und Enden sparen müssen, so wirkt das Design auf den ersten Blick sehr gefällig.

BMW könnte neue Wege mit einigen Elektroautos gehen

Sogenannte Range Extender sind im Trend, vor allem im China. Die Idee ist, dass man ein elektrisches Modell nimmt und…

26. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    hm bei der Front muss ich an Inglorious Bastards denken.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Der ganz neue Astra ist ein „Highlight“ für Opel
Weitere Neuigkeiten
Euro NCAP 2026: Das sind die neuen Testkriterien für Neuwagen
in Mobilität
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
Mobilfunk-Netztest: Telekom vorn, O2 und Vodafone rücken auf, 1&1 erstmals „sehr gut“
in Provider
Child Kid Kind Phone Jugend
EU-Parlament fordert Social-Media-Mindestalter von 16 Jahren
in Gesellschaft
HMD und Threema starten „Allianz für Datenschutz“
in Dienste
Fahren Fahrer Auto
Bundestag beschäftigt sich mit Führerscheinkosten
in Dienste
Youtube
YouTube geht die Startseite komplett neu an
in Dienste
Apple Ipad Mini Header
Apple iPad mini OLED: In einem Jahr steht ein gewaltiger Schritt an
in Tablets
BMW könnte neue Wege mit einigen Elektroautos gehen
in Mobilität
Audi reduziert Touch auf dem Lenkrad, geht aber nicht „all in“
in Mobilität
Scrubs Disney Header
Das Comeback von Scrubs hat einen ersten Teaser
in News