Der ganz neue Astra ist ein „Highlight“ für Opel

Opel plant einen neuen Astra und hat heute die ersten Bilder veröffentlicht. Man bezeichnet die nächste Version als „Kompaktklasse-Highlight“ und zeigt uns das überarbeitete Opel Vizor-Design. Technische Details fehlen bisher allerdings noch.

Mit dem neuen Astra möchte Opel das „nächstes Kapitel“ des Bestseller einläuten, er steht wie kaum ein anderes Auto für „deutsche Ingenieurskunst“. Opel wird den neuen Astra wieder in Rüsselsheim entwerfen, entwickeln und natürlich bauen.

Mehr Details sollen „in Kürze“ folgen, so Opel CEO Florian Huettl, als Vorlage diente hier der im Sommer vorgestellte Corsa GSE Vision Gran Turismo. Der neue Astra wird aber vermutlich ein weniger großer Schritt als der ganz neue Opel Corsa.

Opel verspricht Extras, die man „sonst nur aus höheren Fahrzeugklassen“ kennt und auch wenn ich da sehr skeptisch bei Stellantis bin, da die an allen Ecken und Enden sparen müssen, so wirkt das Design auf den ersten Blick sehr gefällig.