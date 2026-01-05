Renault kündigt eine neue Elektro-Hoffnung an

Renault ist derzeit durchaus erfolgreich mit Elektroautos, allerdings im preiswerten Segment. In Zukunft will sich die Marke aus Frankreich auch etwas weiter „oben“ orientieren, wie man selbst betont, und ein Modell steht dabei bald im Fokus.

Am 13. Januar wird der Renault Filante vorgestellt, ein Crossover-SUV, der im Zentrum des „Game Plan 2027“ steht. Renault verspricht zukunftsfähige Technik und viel Platz, der Filante soll vor allem auch ein SUVs für längere Reisen sein.

Wie man hört, ist es ein recht großer SUV mit ca. 5 Meter Länge und er soll etwas gehobener (aber noch nicht Luxus) im Innenraum sein. Renault spricht hier vom „E-Segment“, ein Hybrid wäre mit der Plattform (vermutlich Geely) jedoch möglich.