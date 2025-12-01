Renault plant die elektrische Performance-Zukunft

Renault hat große Pläne für Alpine und möchte die Performance-Marke, ähnlich wie Cupra in der Volkswagen Group, für eine sehr lukrative und vollelektrische Zukunft aufbauen. Zwei elektrische Modelle kennen wir schon, den A290 und den A390.

Bis 2030 sollen sieben vollelektrische Modelle im Portfolio stehen, Verbrenner gibt es dann nicht mehr. Der elektrische A110 kommt 2026 und wird laut Autocar die Alpine Performance Platform (APP) nutzen. Das ist auch die Basis für einen A310, einen GT. Mit dem A110 soll laut Alpine „das nächste Kapitel“ der Marke anstehen.

Darüber hinaus wird Alpine auch zwei elektrische Cabrios und einen größeren SUV (im D- bis E-Segment) auf den Markt bringen, die aber noch nicht bestätigt sind.

Renault hofft mit diesem Lineup, dass man, wie Cupra, eine elektrische und junge Performance-Marke aufbauen kann, die von den Kunden angenommen wird und eine etwas bessere Gewinnmarge abwirft. Manchmal nutzt man eine Basis, die es bei Renault gibt und die man anpasst, manchmal gibt es aber auch eigene Modelle.