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Fable: Xbox-Blockbuster weiter für Herbst geplant

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Fable Xbox Studios

Jeff Grubb gilt als gut informierte Quelle in der Gamingbranche und eine Aussage in einem Podcast machte am Wochenende die Runde, denn er hat erfahren, dass Fable intern verschoben wurde. Es sei noch für 2026 geplant, aber später, und es könnte damit ein Kandidat für eine Verschiebung in das Jahr 2027 werden.

Gründe seien Feinschliff und GTA 6, doch bei Microsoft hat man die Meldung zum Start in die neue Woche mitbekommen und indirekt reagiert. Der offizielle Account von Fable teilte heute mit, dass man sich „freut, Sie im Herbst 2026 in Albion begrüßen zu dürfen!“. Ein Release im Herbst ist also offiziell noch geplant.

Doch das heißt nicht, dass Jeff Grubb falsch liegt, denn diese Meldung erschien auf X und das Marketing-Team wird oft nicht direkt informiert, wenn sich hier etwas tut. GTA 6 hin oder her, ich bin bei diesem Spiel bisher auch kritisch und glaube irgendwie nicht, dass wir es in diesem Jahr auf den Konsolen zocken werden.

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13. April 2026 | Jetzt lesen →

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