Revolut Business startet Tagesgeldkonten für deutsche Unternehmen

Revolut hat in Deutschland Tagesgeldkonten für Geschäftskunden eingeführt. Diese bieten variable Zinssätze von bis zu 1,75 Prozent pro Jahr, die täglich ausgezahlt werden. Das Angebot richtet sich an bei Revolut Business registrierte Unternehmen und soll eine Alternative zu traditionellen Banken darstellen.

Zielgruppe und Funktionen der Tagesgeldkonten

Revolut Business ist eine Plattform für Geschäftszahlungen, Spesenverwaltung und internationale Transaktionen. Neben den bisherigen Funktionen wie Multi-Währungskonten, kostengünstigen Auslandsüberweisungen und Finanztools erweitert die Bank ihr Portfolio nun um Sparkonten.

Die Einführung der Tagesgeldkonten ist Teil einer Strategie, um deutsche Unternehmen stärker an die Plattform zu binden. Revolut verweist darauf, dass weltweit bereits über eine Milliarde Euro in „Treasury-Lösungen“ investiert wurden. In den kommenden Monaten sollen weitere Produkte folgen, um die Marktposition auszubauen.

