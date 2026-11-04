Revolut erreicht Bewertung von 115 Milliarden US-Dollar

Das Finanzunternehmen Revolut hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und erreicht eine Bewertung von 115 Milliarden US-Dollar.

Angeführt wurde die Transaktion von Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates und Baillie Gifford. Neben bestehenden Investoren beteiligten sich nach Unternehmensangaben auch neue internationale Kapitalgeber.

Revolut wächst bei Umsatz, Gewinn und Bankgeschäft

Die neue Bewertung fällt in eine Phase kräftigen Wachstums. Revolut steigerte seinen Umsatz 2025 um 46 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn legte um 57 Prozent auf 2 Milliarden Euro zu. Daraus ergibt sich eine Vorsteuermarge von 38 Prozent.

Auch geografisch hat sich einiges getan. Revolut nennt für 2026 mehrere wichtige Fortschritte:

Bankstarts im Vereinigten Königreich, Mexiko, Australien und Neuseeland

Erteilte Banklizenzen in Frankreich, Kolumbien und Argentinien

Vorläufige Zulassung für eine nationale Banklizenz durch die US-Aufsichtsbehörde OCC

Im Europäischen Wirtschaftsraum ist Revolut bereits in 30 Märkten mit seinem Bankgeschäft vertreten. In Deutschland erfolgt das Geschäft über die Revolut Bank UAB, die in Litauen zugelassen ist und von der litauischen Zentralbank sowie der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt wird.

Weltweit zählt Revolut nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 80 Millionen Privatkunden und verarbeitet monatlich über eine Milliarde Transaktionen. Langfristig möchte das Unternehmen mehr als 100 Millionen aktive Kunden in über 100 Ländern erreichen.

Die Finanzierungsrunde ist allerdings nicht mit einem Börsengang gleichzusetzen. Die Bewertung von 115 Milliarden US-Dollar ergibt sich aus der privaten Transaktion und ist kein laufend ermittelter Börsenwert.

Bemerkenswert ist vor allem die Kombination aus hoher Bewertung und bereits erheblicher Profitabilität. Revolut ist längst kein kleines Fintech mehr, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem internationalen Bankenkonzern. Für Kunden ändert die Finanzierungsrunde zunächst nichts unmittelbar, sie unterstreicht aber die wirtschaftliche Bedeutung des Unternehmens.

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