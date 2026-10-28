Revolut führt BLIK für Kunden in Deutschland ein

Der Finanzdienstleister Revolut stellt seinen Kunden in Deutschland ab sofort die polnische Zahlungsmethode BLIK zur Verfügung.

Die Funktion wird auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausgeweitet. Damit können auch deutsche Revolut-Kunden BLIK direkt über ihre Banking-App verwenden. Der praktische Einsatz konzentriert sich allerdings zunächst auf Zahlungen in Polen.

Revolut integriert BLIK für Zahlungen in Polen

BLIK gehört in Polen zu den führenden Zahlungsmethoden und ermöglicht verschiedene Transaktionen ohne klassische Bankkarte. Revolut integriert den Dienst nun für Kunden aus weiteren europäischen Ländern.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Bezahlen in lokalen Geschäften in Polen

Generieren von BLIK-Codes für Bargeldabhebungen am Geldautomaten

Online-Einkäufe bei polnischen Händlern

Die Abwicklung erfolgt über die Revolut-App. Besonders für Reisende nach Polen dürfte die Integration interessant sein, da sie damit eine dort verbreitete Zahlungsmethode nutzen können.

Mit der Einführung passt Revolut außerdem seine internationalen Zahlungsgebühren an. Die neue Gebührenstruktur berücksichtigt die zusätzlichen BLIK-Dienste. Laut Kundeninformation gelten die entsprechenden Änderungen bereits seit dem 14. Oktober 2026.

Bestehende Kunden müssen für die Einführung nichts unternehmen. Wer mit den neuen Bedingungen nicht einverstanden ist, kann laut Revolut auf die Nutzung von BLIK verzichten.

Für deutsche Kunden bedeutet die Erweiterung vor allem mehr Flexibilität bei Aufenthalten in Polen. Eine allgemeine Einführung von BLIK als Zahlungsmethode im deutschen Einzelhandel ist damit allerdings nicht angekündigt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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