Revolut führt „Blitzversand“ ein – doch der hat seinen Preis

Revolut führt neue Versandstufe für Karten ein und passt dafür die Gebührenübersicht an.

Das Fintech-Unternehmen Revolut hat die Gebührenübersicht für Privatkunden aktualisiert. Die Änderungen gelten laut Mitteilung seit dem 5. November 2025 und sollen neue sowie verbesserte Dienstleistungen abbilden. Ziel sei es, die Formulierungen im Dokument klarer und verständlicher zu gestalten.

Neue Gebühren und Versandoptionen bei Revolut

Kernpunkt der Anpassung ist eine zusätzliche Versandoption für physische Karten, die laut Revolut eine besonders schnelle Zustellung ermöglichen soll. Diese „Blitzlieferung“ ist optional und kann direkt in der App ausgewählt werden. Bestehende Versandarten wie Standard- und Expressversand bleiben unverändert verfügbar.

Aktuelle Versandgebühren:

Standardversand: 7,99 EUR

Expressversand: 19,99 EUR

Blitzversand: 29,99 EUR

Virtuelle Karten: kostenlos

Die genauen Kosten werden vor dem Bezahlvorgang sowie in der Gebührenübersicht angezeigt. Eine eigenständige Aktion sei laut Revolut nicht erforderlich, die aktualisierten Informationen stünden in den neuen Dokumenten bereit.

