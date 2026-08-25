Fintech

Scalable Capital verbindet Depots mit KI-Assistenten

René Hesse
Von
Scalable Capital (KI)

Der Neobroker Scalable Capital lässt Kunden ihr Depot künftig über KI-Assistenten wie ChatGPT, Claude oder Grok verwalten.

Über den KI-Chat können Nutzer Depotbestände analysieren, Watchlists erstellen, Preisalarme setzen und Wertpapierorders vorbereiten. Auch Änderungen an Kauflimits sollen per natürlicher Sprache möglich sein. Scalable bezeichnet das Konzept als „Agentic Investing“.

Scalable Capital gibt KI Zugriff auf Depotdaten

Die verbundenen Assistenten können laut Scalable auf Depotbestände, Transaktionshistorie, Sparpläne und Echtzeitkurse zugreifen. Vollständig autonom handeln dürfen sie aber nicht. Jeder Kauf oder Verkauf muss weiterhin vom Kunden bestätigt werden.

Scalable MCP und CLI sind rein technische Schnittstellen zu externen, unabhängigen KI-Anwendungen. Diese Drittanbieter-Tools agieren unabhängig und außerhalb unserer Kontrolle. Die Nutzung und Datenübermittlung erfolgen auf eigene Verantwortung. Von der KI erzeugte Outputs, Empfehlungen oder Transaktionen stammen nicht von Scalable Capital und stellen keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Scalable Capital übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der KI-Outputs.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

  • Depotanalysen über den KI-Chat
  • Watchlists und Preisalarme verwalten
  • Orders vorbereiten und Limits ändern
  • Zugriff auf Kurse und Transaktionsdaten

Die Aktivierung von Agentic Investing erfolgt im Web unter Profil → Sicherheit.

Scalable hat nach eigenen Angaben mehrere Monate an der Technik gearbeitet und dabei auch Gespräche mit der BaFin geführt. Regulatorische Informationen zu Kosten und Risiken bleiben Bestandteil des Orderprozesses.

Ich halte den Ansatz vor allem für einen spannenden Schritt bei der Bedienung von Brokern. KI ersetzt damit zunächst nicht die Anlageentscheidung, kann Analyse und Verwaltung aber deutlich vereinfachen. Entscheidend wird sein, wie sicher und transparent diese Schnittstellen im Alltag funktionieren.

Zu Scalable Capital →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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