Revolut stellt Gebühren für internationale Überweisungen um

Der Finanzdienstleister Revolut stellt seine Gebühren für internationale Überweisungen ab dem 15. Oktober 2026 auf feste Beträge um.

Betroffen sind grenzüberschreitende Überweisungen in der lokalen Währung des Empfängerlandes. Statt einer vom Überweisungsbetrag abhängigen Gebühr berechnet Revolut künftig eine Pauschale. Die entsprechenden Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten automatisch in Kraft.

Revolut: Neue Pauschalgebühren für internationale Überweisungen

Wie hoch die Gebühr ausfällt, hängt von der Basiswährung des eigenen Kontos und der Währung des Empfängers ab. Der überwiesene Betrag spielt dagegen keine Rolle mehr. Damit kostet eine größere Überweisung bei derselben Währungskombination genauso viel wie eine kleinere.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Ab dem 15. Oktober 2026 gelten feste Gebühren für die betroffenen Auslandsüberweisungen.

Die bisherige variable Gebühr entfällt.

Bestehende Abo-Vorteile und anwendbare Rabatte bleiben erhalten.

Umtauschlimits und Gebühren für die faire Nutzung ändern sich nicht.

Die Pauschalbeträge sind im aktualisierten Gebührenverzeichnis unter dem Abschnitt „Internationale Überweisungen in der lokalen Währung des Empfängerlandes“ aufgeführt.

Daneben stellt das Unternehmen einen Fehler aus dem Mai 2026 richtig. Damals seien versehentlich zu hohe Überweisungsgebühren in einem veröffentlichten Dokument aufgeführt worden. Tatsächlich hätten Kunden weiterhin die bisherigen niedrigeren Gebühren bezahlt. Zu überhöhten Abbuchungen sei es laut Revolut nicht gekommen.

Kunden müssen selbst nichts unternehmen. Wer regelmäßig Geld ins Ausland überweist, sollte die neuen Pauschalen allerdings prüfen. Gerade bei kleineren Beträgen kann eine feste Gebühr stärker ins Gewicht fallen, während größere Überweisungen möglicherweise günstiger werden. Ob sich die Umstellung lohnt, hängt letztlich vom jeweiligen Zielland und der Währung ab.

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