Revolut startet Mobilfunktarif: Viel Datenvolumen für wenig Geld

Die Finanzplattform Revolut startet in Deutschland einen Mobilfunktarif mit 120 GB Datenvolumen für monatlich 14,99 Euro.

Revolut Mobile wird ab dem heutigen 14. Oktober 2026 schrittweise für die mehr als drei Millionen deutschen Kunden freigeschaltet. Der monatlich kündbare Tarif nutzt das Netz von Telefónica Deutschland und wird gemeinsam mit dem Telekommunikationsanbieter 1GLOBAL umgesetzt. Die Aktivierung und Verwaltung erfolgen direkt in der Revolut-App.

Revolut Mobile: 120 GB, EU-Roaming und weitere Extras

Für 14,99 Euro monatlich erhalten Kunden unbegrenzte Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sowie 120 GB Datenvolumen mit bis zu 100 Mbit/s im Download. Nach Verbrauch des Kontingents bleibt die Internetverbindung mit maximal 2 Mbit/s nutzbar. Eine vollständige Abschaltung des Datenzugangs gibt es somit nicht.

Weitere Leistungen des Tarifs:

40 GB EU-Roaming ohne Geschwindigkeitsdrosselung

Rufnummernmitnahme oder Vergabe einer neuen Nummer

Kostenloses NordVPN-Abonnement inklusive

Bis zu drei zusätzliche Rufnummern innerhalb eines Tarifs

Bezahlung ganz oder teilweise mit RevPoints möglich

Hinzu kommt ein sogenannter Messaging Pass, der laut Revolut in mehr als 140 Ländern die Nutzung von Messaging-Apps mit bis zu 2 Mbit/s ermöglicht. Eine eSIM verbindet den deutschen Mobilfunktarif mit internationalen Reiseleistungen. Besonders einprägsame Wunschrufnummern sind gegen Aufpreis erhältlich.

Revolut selbst tritt dabei als Vermittler auf, während 1GLOBAL den Mobilfunkdienst bereitstellt. Das Angebot ist Teil der Strategie, das bisherige Finanzgeschäft um weitere Dienstleistungen zu erweitern.

Preislich ist der Tarif durchaus interessant, insbesondere durch die Kombination aus großem Datenvolumen, Weitersurfgarantie und zusätzlichen Leistungen. Wer ohnehin Revolut nutzt und mit dem Telefónica-Netz zufrieden ist, bekommt damit eine weitere Mobilfunkoption ohne langfristige Vertragsbindung.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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