Handel

REWE ohne Scannen: Dieser Supermarkt rechnet deinen Einkauf automatisch ab

Autor-Bild
Von
Google News
|
Rewe Markt

Der Lebensmittelhändler REWE eröffnet in Hannover einen weiteren Testmarkt mit Pick&Go-Technologie für kassenloses Bezahlen.

Der neue Markt auf der Lister Meile ist bereits der siebte Standort in Deutschland, an dem REWE das Konzept erprobt. Auf rund 650 Quadratmetern bietet der Supermarkt ein vollständiges Sortiment mit Frischeangeboten wie Bake-off, Salatbar und Sushi. Laut Unternehmensangaben soll das Einkaufen dadurch schneller und komfortabler werden.

Im Fokus steht die sogenannte Scanless-Methode. Kunden legen Produkte wie gewohnt in den Einkaufskorb und gehen anschließend zu einem Bezahlterminal. Dort wird der Einkauf automatisch erkannt und auf einem Display angezeigt. Nach kurzer Prüfung kann die Bezahlung bar oder per Karte erfolgen.

Bild: REWE Group

So funktioniert die Pick&Go-Technologie bei REWE

Ablauf beim Einkauf im Überblick

  • Produkte einfach in den Korb oder die eigene Tasche legen
  • Am Terminal den Einkauf automatisch anzeigen lassen
  • Bezahlen ohne klassisches Scannen an der Kasse

Technisch basiert das System auf Kamera- und Sensortechnologie in Zusammenarbeit mit Trigo Vision. Laut REWE erstellt die Lösung ein digitales Modell des Marktes und erkennt entnommene oder zurückgelegte Produkte. Die erfassten Daten werden demnach ausschließlich für den Bezahlvorgang genutzt und „datensparsam“ verarbeitet.

Ich halte das Konzept für einen logischen Schritt im stationären Handel, da es Wartezeiten reduziert und Prozesse vereinfacht – vorausgesetzt, die Technik funktioniert zuverlässig. Einige Nachteile von Selfscan-Kassen könnten dadurch entfallen, allerdings wird es beim Punkt Altersprüfung weiterhin einen Fallstrick geben.

SB-Kassen: Kaufland zieht es jetzt komplett durch

Der Handelskonzern Kaufland erweitert SB-Kassen und K-Scan auf alle Filialen in Deutschland. Kaufland treibt den Ausbau von Selbstbedienungskassen weiter voran…

24. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / REWE ohne Scannen: Dieser Supermarkt rechnet deinen Einkauf automatisch ab
Weitere Neuigkeiten
MacBook Neo: Dieses 2-Euro-IKEA-Gadget ist überraschend genial
in Zubehör
Nio plant Neustart mit Elektroautos in Deutschland
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 De
Die Lage bei Tesla Deutschland eskaliert weiter
in Mobilität
Ford Mondeo Header
Überrascht uns Ford mit einem neuen Mondeo?
in Mobilität
Komplett überflüssig? Harry Potter startet 2026 als HBO-Serie
in Unterhaltung
Tesla bestätigt ein „cooles“ und neues Elektroauto
in Mobilität
Nintendo Switch 2 Neu Header
Nintendo macht physische Switch-Spiele teurer
in Gaming
Nothing Phone 3a Lite: März-Sicherheitsupdate veröffentlicht
in Firmware
Apple Studio Display and Studio Display XDR erhalten das erste Firmware-Update
in Firmware
comdirect lockt mit 100 Euro Bonus und starken Zinsen für 6 Monate
in Fintech