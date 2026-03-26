REWE ohne Scannen: Dieser Supermarkt rechnet deinen Einkauf automatisch ab

Der Lebensmittelhändler REWE eröffnet in Hannover einen weiteren Testmarkt mit Pick&Go-Technologie für kassenloses Bezahlen.

Der neue Markt auf der Lister Meile ist bereits der siebte Standort in Deutschland, an dem REWE das Konzept erprobt. Auf rund 650 Quadratmetern bietet der Supermarkt ein vollständiges Sortiment mit Frischeangeboten wie Bake-off, Salatbar und Sushi. Laut Unternehmensangaben soll das Einkaufen dadurch schneller und komfortabler werden.

Im Fokus steht die sogenannte Scanless-Methode. Kunden legen Produkte wie gewohnt in den Einkaufskorb und gehen anschließend zu einem Bezahlterminal. Dort wird der Einkauf automatisch erkannt und auf einem Display angezeigt. Nach kurzer Prüfung kann die Bezahlung bar oder per Karte erfolgen.

So funktioniert die Pick&Go-Technologie bei REWE

Ablauf beim Einkauf im Überblick

Produkte einfach in den Korb oder die eigene Tasche legen

Am Terminal den Einkauf automatisch anzeigen lassen

Bezahlen ohne klassisches Scannen an der Kasse

Technisch basiert das System auf Kamera- und Sensortechnologie in Zusammenarbeit mit Trigo Vision. Laut REWE erstellt die Lösung ein digitales Modell des Marktes und erkennt entnommene oder zurückgelegte Produkte. Die erfassten Daten werden demnach ausschließlich für den Bezahlvorgang genutzt und „datensparsam“ verarbeitet.

Ich halte das Konzept für einen logischen Schritt im stationären Handel, da es Wartezeiten reduziert und Prozesse vereinfacht – vorausgesetzt, die Technik funktioniert zuverlässig. Einige Nachteile von Selfscan-Kassen könnten dadurch entfallen, allerdings wird es beim Punkt Altersprüfung weiterhin einen Fallstrick geben.