Ring stellt zwei neue Sicherheitskameras mit Retinal 2K vor

Die Amazon-Marke Ring erweitert ihr Sortiment um zwei neue Sicherheitskameras mit Retinal-2K-Auflösung.

Ring hat mit der Outdoor Camera (2. Generation) und der Peephole Camera 2K zwei weitere Modelle vorgestellt. Beide Kameras bieten eine 2K-Auflösung mit bis zu sechsfacher Zoomfunktion sowie Live-Video und eine Gegensprechfunktion. Die neuen Geräte können ab sofort vorbestellt werden.

Die Outdoor Camera (2. Generation) ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen und lässt sich laut Ring dank verschiedener Stromversorgungsoptionen flexibel installieren. Zur Ausstattung gehören Farbnachtsicht bei wenig Licht, eine integrierte Sirene, Bewegungserkennung sowie individuell einstellbare Privatsphären- und Bewegungsbereiche.

Ring erweitert das Angebot für Haus- und Wohnungssicherheit

Die Peephole Camera 2K richtet sich an Haus- und Wohnungstüren mit kompatiblem Türspion. Nach Unternehmensangaben erfolgt die Installation ohne Bohren oder Verkabelung. Die Kamera bietet ebenfalls Bewegungserkennung, Benachrichtigungen in Echtzeit, eine Gegensprechfunktion sowie einen herausnehmbaren Akku zum einfachen Aufladen.

Preise im Überblick:

Ich finde die Erweiterung des Portfolios nachvollziehbar, da Ring damit sowohl Nutzer mit Außenbereich als auch Wohnungsbewohner anspricht. Ob die neuen Modelle im Alltag überzeugen, wird sich allerdings erst nach unabhängigen Praxistests zeigen. Die Peephole Camera 2 finde ich persönlich schon sehr interessant. Hier wird in Deutschland aber vermutlich wieder der Datenschutz einen Strich durch die Rechnung machen.

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