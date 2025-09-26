Mobilität

Rivian R2 kommt 2027 nach Deutschland

Rivian möchte nach Europa, das steht schon seit einer Weile fest. Heute hat man gegenüber Autocar bestätigt, dass es auch eine Version für den UK-Markt geben wird und man nach dem Start in den USA, der Anfang 2026 geplant ist, startet.

Ich habe daher mal auf der Webseite von Rivian geschaut, die es seit einer Weile in Deutsch gibt, und da nennt man mittlerweile sogar ein Jahr. Der Rivian R2 wird 2027 in Deutschland starten. Details und Preise werden später kommuniziert.

  1. Dom 🏅
    sagt am

    Bin gespannt, wie viel der dann kosten soll

    Antworten
  2. René H. 🔆
    sagt am

    Und wie wir ja gelernt haben, ist der R2 eher fertig (2026/2027) als irgendeine Rivian-Software für den VW-Konzern.

    Antworten

