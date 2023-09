Roborock schickt zwei neue Saugroboter ins Rennen

Im Rahmen der IFA 2023 in Berlin zeigte Roborock viele neue Produkte und dazu gehörten auch zwei neue Saugroboter. Hier steht jetzt der Marktstart an, denn der Roborock Q5 Pro und Roborock Q8 Max+ landen am 14. September im Handel.

Die Details zum Roborock Q5 gibt es hier und über den Roborock Q8 haben wir hier berichtet. Und die ersten Shops bieten auch schon die Option zum Kauf an, so gibt es den neuen Roborock Q5 Pro direkt für 349 Euro bei Amazon Deutschland.

Der Roborock Q5 ist nur in Schwarz erhältlich und theoretisch gibt es auch eine Plus-Version mit Absaugstation, diese scheint allerdings erst später zu folgen. Beim Roborock Q8 bekommt man hingegen die volle Auswahl bei Amazon geboten:

Ich habe zwar keine Erfahrung mit den beiden Saugrobotern, aber noch einen Tipp zum Abschluss: Zahlt den Aufpreis für eine Absaugstation. Nach über zwei Jahren kann ich sagen, dass sich das lohnt und ich keinen Saugroboter mehr ohne möchte.

Roborock Q5 Pro+ Spezifikationen

Roborock Q8 Max+ Spezifikationen

