Gaming

GTA 6 für den PC: Zeitraum steht angeblich

Oliver Schwuchow
Von

Wir haben schon im Sommer von einer guten Quelle gehört, dass GTA 6 für den PC schneller als gedacht kommen könnte und GamesBeat grenzt es jetzt sogar noch ein. Laut deren Quellen erscheint GTA 6 im ersten Quartal 2027 für den PC.

Rockstar wollte sich nicht zu dieser Meldung äußern, aber jetzt haben wir schon zwei gute Quellen und nicht nur Aussagen von unbekannten Reddit-Nutzern. Es wäre der schnellste PC-Release nach den Konsolen für einen GTA-Titel bisher.

Überrascht mich aber ehrlich gesagt nicht, denn ich vermute, dass Rockstar sehr schnell die Singleplayer-Versionen „abhaken“ möchte und das innerhalb von einem halben Jahr passiert, damit man sich ab Herbst 2027 auf GTA Online fokussieren kann. Man wird mit GTA 6 viel Geld verdienen, das ist dann aber die echte Cashcow.

Unterhaltung · 13. Oktober 2026

The Odyssey: Datum für Streaming steht

Wer The Odyssey im Kino verpasst hat und darauf wartet, dass er sich den neuen Blockbuster von Christopher Nolan daheim… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Neuer Apple TV 4K (2026): Ein Standard fehlt
13.10.26 · Unterhaltung
The Odyssey: Datum für Streaming steht
13.10.26 · Unterhaltung
Sony kündigt eine schwarze PlayStation 5 an
13.10.26 · Gaming
Apple äußert sich zu Siri AI in der EU
13.10.26 · Dienste
„Nutzt mehr KI“: Epic verschiebt neues Spiel
13.10.26 · Gaming
Die erste Apple Home Collection ist offiziell
13.10.26 · Smart Home
Apple HomeView ist da: Doch Deutschland geht vorerst leer aus
13.10.26 · Smart Home
GTA 6: Eine Karte soll in der Box enthalten sein
13.10.26 · Gaming
Apple TV 4K (2026) ist offiziell: Darauf haben wir viele Jahre gewartet
13.10.26 · Unterhaltung
GTA 6: Spieler sollten einen Monat vor Release wirklich aufpassen
12.10.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6 für den PC: Zeitraum steht angeblich