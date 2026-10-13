GTA 6 für den PC: Zeitraum steht angeblich

Wir haben schon im Sommer von einer guten Quelle gehört, dass GTA 6 für den PC schneller als gedacht kommen könnte und GamesBeat grenzt es jetzt sogar noch ein. Laut deren Quellen erscheint GTA 6 im ersten Quartal 2027 für den PC.

Rockstar wollte sich nicht zu dieser Meldung äußern, aber jetzt haben wir schon zwei gute Quellen und nicht nur Aussagen von unbekannten Reddit-Nutzern. Es wäre der schnellste PC-Release nach den Konsolen für einen GTA-Titel bisher.

Überrascht mich aber ehrlich gesagt nicht, denn ich vermute, dass Rockstar sehr schnell die Singleplayer-Versionen „abhaken“ möchte und das innerhalb von einem halben Jahr passiert, damit man sich ab Herbst 2027 auf GTA Online fokussieren kann. Man wird mit GTA 6 viel Geld verdienen, das ist dann aber die echte Cashcow.

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