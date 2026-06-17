Rockstar Games: Kein GTA 6, aber kostenloses Upgrade für GTA 5

Rockstar Games melkt die Kuh, bis sie komplett vertrocknet ist, und während viele einfach nur neue Details zu GTA 6 wollen, gibt es Neuigkeiten zu GTA 5. Im Juli startet ein neuer „The Kortz Center Heist“ bei GTA Online. Details dazu folgen.

Interessant ist aber, dass man das Upgrade für die aktuellen Konsolen, spricht die PlayStation 5 von Sony und die Xbox Series S/X von Microsoft, ab morgen (18. Juni) kostenlos anbieten wird (wenn man noch die alte Version von GTA 5 besitzt).

Also, dann reiten wir noch einen letzten Sommer die GTA 5-Welle, wobei ich fast davon ausgehe, dass das viele machen werden. Ich überlege auch, ob ich vor GTA 6 noch einen Durchlauf starte. Wenn die Zeit da ist, aktuell fehlt sie mir noch.

Ab morgen können alle Besitzer einer beliebigen PS4-Version oder der digitalen Xbox One-Version von „Grand Theft Auto V“ ohne zusätzliche Kosten auf die PS5- oder Xbox Series X|S-Versionen umsteigen und so bereits vor dem Start von „The Kortz Center Heist“ die besten Versionen von GTAV und GTA Online erleben.

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