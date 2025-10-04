ROFU Kinderland wird PAYBACK-Partner

PAYBACK hat mit ROFU Kinderland einen neuen Partner im Spielwarenbereich gewonnen. Ab Oktober 2025 können Kunden in über 100 Filialen sowie online Punkte sammeln.

ROFU Kinderland ist ein inhabergeführter Spielwarenhändler mit mehr als 20.000 Artikeln, darunter Marken wie LEGO, Playmobil und Hasbro sowie Eigenmarken wie Besttoy, Mica Living und Mica Festival. Das Sortiment umfasst Spielwaren, Kinder- und Haushaltsartikel.

PAYBACK betont, dass ROFU Kinderland den 34 Millionen Kunden des Bonusprogramms zusätzliche Vorteile bietet, darunter das Einlösen von Coupons und die Nutzung von exklusiven Aktionen über alle Kanäle, einschließlich App, Online-Shop und stationären Handel.

PAYBACK arbeitet bereits mit zahlreichen Partnern wie EDEKA, Netto, Sparkassen, Aral, Amazon, C&A, dm und OTTO zusammen.