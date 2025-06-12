Amazon Prime Video jetzt mit deutlich mehr Werbung

Wer Amazon Prime Video ohne Werbung genießen möchte, der zahlt mittlerweile bekanntlich ein paar Euro mehr im Monat. Die Werbung wurde Anfang 2024 bei Prime Video eingeführt, wer sie nicht sehen möchte, der zahlt 2,99 Euro/Monat.

Amazon Prime Video: Bis zu 6 Minuten Werbung

Dieser Schritt verärgerte viele Nutzer, aber Amazon zog das durch und scheint mit dem Schritt auch zufrieden zu sein, denn jetzt gibt es mehr Werbung. Laut Adweek steigert man sich von 2 bis 3 Minuten auf 4 bis 6 Minuten pro Stunde mit Werbung.

Einige werden diese 6 Minuten vielleicht sogar schon gesehen haben, denn man hat ein internes Schreiben vorliegen, welches belegt, dass der Rollout bei Amazon bereits begonnen hat. Amazon selbst deutete diesen Schritt übrigens für 2025 an.

Es ist die Ära der Streamingdienste mit Werbung in den Basis-Abos, denn man hat das lukrative Geschäft der TV-Anbieter für sich entdeckt. Und es ist nur logisch, dass man die Werbung jetzt ausreizt, das sind immerhin alles Aktienunternehmen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

