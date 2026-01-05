RTL+ meldet sieben Millionen „zahlende“ Abonnenten

News

Der Streamingdienst RTL+ hat zum Jahreswechsel die Marke von sieben Millionen „zahlenden“ Abonnentinnen und Abonnenten erreicht.

RTL+ baut damit laut Unternehmensangaben seine Stellung als größter nationaler Streamingdienst im deutschen Markt weiter aus. Der Anbieter verzeichnete im Jahr 2025 durchschnittlich mehr als zehn Millionen monatlich aktive Nutzer und sieht dies als Beleg für seine wachsende Reichweite.

RTL+ setzt auf Wachstum und Profitabilität

Laut dem CEO von RTL Deutschland, Stephan Schmitter, ist der Abo-Meilenstein Ausdruck der Stärke der eigenen Inhalte und Strukturen. Das Unternehmen kündigt an, seine Produktionen weiter auszubauen, in neue Technologien zu investieren und Partnerschaften zu vertiefen.

Ziel bleibe, RTL+ im Laufe des Jahres 2026 erstmals profitabel zu machen. Schmitter betont, man wolle die deutsche Marktführerschaft im Wettbewerb mit internationalen Plattformen behaupten.

Kernpunkte zur Strategie:

  • Stärkere Fokussierung auf lokale Inhalte
  • Ausbau technologischer Infrastruktur
  • Internationale Wettbewerbsfähigkeit durch Partnerschaften

Nach Unternehmensangaben liegt die monatliche Nettoreichweite bei 10,24 Millionen Menschen. Ich halte die aktuellen Zahlen für ein deutliches Signal, dass national positionierte Plattformen weiterhin gute Chancen haben, sich neben globalen Wettbewerbern erfolgreich zu behaupten.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das RTL+-Abo für viele Nutzer immer wieder mit Rabatt oder als Teil anderer Abos deutlich günstiger als zum offiziellen Preis zu haben ist. Dadurch erscheinen die offiziellen Zahlen in einem etwas anderen Licht.

