RTL setzt auf KI: Serien werden plötzlich neu geschrieben

Das Medienunternehmen RTL Deutschland treibt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Streaming und TV systematisch voran.

RTL Deutschland baut den Einsatz von KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus und verfolgt laut Unternehmensangaben das Ziel, sich zu einem führenden „Agentic AI Medienhaus“ im deutschsprachigen Raum zu entwickeln. Dabei sollen KI-Systeme als unterstützende Assistenz in Workflows integriert werden, um Prozesse zu optimieren und Teams im Alltag zu entlasten.

Bereits in der Vergangenheit setzte RTL KI in einzelnen Produktionen ein, etwa zur Reproduktion von Stimmen oder zur digitalen Wiederbelebung von Figuren. Nun wird die Integration ausgeweitet und umfasst neue Formate, Tools und Produktionsmethoden.

RTL setzt KI in Content, Produktion und On-Air-Branding ein

Zentrale KI-Projekte im Überblick

Neue Episoden durch KI-Bearbeitung bestehender Gerichtsshow-Folgen

Analyse-Tool für Postproduktion von Reality-Formaten

Virtuelle Kulissen in Serienproduktionen

KI-generierte Werbetrenner im TV-Programm

Zu den aktuellen Initiativen zählen unter anderem KI-gestützte Bearbeitungen von Gerichtsshows mit veränderter Dramaturgie sowie der Einsatz eines Tools zur Analyse und Strukturierung von Reality-Formaten.

Zudem werden virtuelle Hintergründe und digital erweiterte Kulissen in Serien eingesetzt. Auch im On-Air-Branding kommen laut RTL vollständig KI-generierte Werbetrenner zum Einsatz.

RTL KI-Projekte im Detail

„Strafgericht goes KI“ (Constantin Entertainment):

RTL Deutschland und Constantin Entertainment setzen ein starkes Zeichen: Aus fertig produzierten Folgen von „Ulrich Wetzel – das Strafgericht“ entstehen durch KI-gestützte Bearbeitung neue Episoden mit veränderter Dramaturgie, neuen Darstellern und alternativen Urteilen. Jede Folge wird juristisch geprüft und redaktionell verantwortet.

RTL Deutschland und Constantin Entertainment setzen ein starkes Zeichen: Aus fertig produzierten Folgen von „Ulrich Wetzel – das Strafgericht“ entstehen durch KI-gestützte Bearbeitung neue Episoden mit veränderter Dramaturgie, neuen Darstellern und alternativen Urteilen. Jede Folge wird juristisch geprüft und redaktionell verantwortet. „AI Director“ (RTL Studios):

Ein KI-Tool zur Unterstützung der Postproduktion von Reality-Formaten. Das System analysiert Audio- und Videomaterial, transkribiert Inhalte, erkennt relevante Szenen und hilft bei der Strukturierung von Storylines. Der erste großflächige Einsatz erfolgt bei der nächsten „Are You The One“-Produktion im April in Thailand.

Ein KI-Tool zur Unterstützung der Postproduktion von Reality-Formaten. Das System analysiert Audio- und Videomaterial, transkribiert Inhalte, erkennt relevante Szenen und hilft bei der Strukturierung von Storylines. Der erste großflächige Einsatz erfolgt bei der nächsten „Are You The One“-Produktion im April in Thailand. „GZSZ goes VP“ (UFA Serial Drama):

In Babelsberg wird unter realen Produktionsbedingungen pilotiert, wie KI Serienproduktion flexibler und visuell anspruchsvoller machen kann. Virtuell erweiterte Hintergründe sind bei Szenen in „Unter Uns“ und „Alles was zählt“ bereits on Air.

In Babelsberg wird unter realen Produktionsbedingungen pilotiert, wie KI Serienproduktion flexibler und visuell anspruchsvoller machen kann. Virtuell erweiterte Hintergründe sind bei Szenen in „Unter Uns“ und „Alles was zählt“ bereits on Air. „Club der roten Bänder – Die neue Generation“ (Bantry Bay):

KI wird genutzt, um Kulissen digital zu erweitern und visuelle Möglichkeiten gezielt auszubauen, um damit neue gestalterische Spielräume zu schaffen. Die Neuauflage des „Club der roten Bänder“ startet noch in diesem Jahr auf RTL+ und bei VOX.

KI wird genutzt, um Kulissen digital zu erweitern und visuelle Möglichkeiten gezielt auszubauen, um damit neue gestalterische Spielräume zu schaffen. Die Neuauflage des „Club der roten Bänder“ startet noch in diesem Jahr auf RTL+ und bei VOX. KI-generierte Werbetrenner:

An Ostern präsentiert RTL im Hauptprogramm erneut vollständig KI-generierte Werbetrenner. Nachdem bereits zur Weihnachtszeit 2025 eine Vielzahl KI-basierter Varianten ausgestrahlt wurde, treibt RTL Deutschland den Einsatz Künstlicher Intelligenz im on Air Branding konsequent weiter voran.

Darüber hinaus wird KI bei RTL in Produktions- und Distributionsprozessen eingesetzt, um Inhalte schneller bereitzustellen und kreative Spielräume zu erweitern. Die Steuerung erfolgt über zentrale Plattformen und interne Einheiten. Ich halte den Ansatz für konsequent, sehe es aber entscheidend an, wie transparent der KI-Einsatz für Zuschauer künftig gestaltet wird.