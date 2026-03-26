The Boys, Stromberg, 007 und mehr: Amazon Prime Video im April
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (April 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im April nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- SCHNICK SCHNACK – PUMUCKL TREIBT SCHABERNACK | PRIME EXCLUSIVE-SHOW – Exklusiv verfügbar: ab 1. April 2026
- THE BOYS | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 5 – Exklusiv verfügbar: ab 8. April 2026
- BALLS UP | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 15. April 2026
- MISSION UNKNOWN: THE UNEXPECTED – Exklusiv verfügbar: ab 22. April 2026
- DAS GEISTERHAUS | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 29. April 2026
Serien
- Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack | Staffel 1 | Exclusive
ab 1. April 2026
- Nippon Sangoku: Die drei Nationen der roten Sonne | Staffel 1 | Original
ab 5. April 2026
- The Boys | Staffel 5 | Original
ab 8. April 2026
- The Handmaid’s Tale | Staffel 6 | Exclusive
ab 8. April 2026
- Fist of The North Star | Staffel 1 | Exclusive
ab 11. April 2026
- Bones | Staffel 1-12
ab 13. April 2026
- Absolute Value of Romance | Staffel 1 | Exclusive
ab 17. April 2026
- American Gladiators | Staffel 1 | Original
ab 17. April 2026
- Kevin | Staffel 1 | Original
ab 20. April 2026
- Brooklyn Nine-Nine #01 (2013/14)Year 3 | Staffel1
ab 20. April 2026
- Brooklyn Nine-Nine #02 (2014/15)Year 3 | Staffel 2
ab 20. April 2026
- Brooklyn Nine-Nine #03 (2015/16)Year 3 | Staffel 3
ab 20. April 2026
- Brooklyn Nine-Nine #05 (2017/18)Year 3 | Staffel 5
ab 20. April 2026
- Brooklyn Nine-Nine #06 (2018/19)Year 3 | Staffel 6
ab 20. April 2026
- Brooklyn Nine-Nine #07 (2019/20)Year 3 | Staffel 7
ab 20. April 2026
- Brooklyn Nine-Nine #08 (2021/22)Year 3 | Staffel 8
ab 20. April 2026
- Mission Unknown: The Unexpected | Staffel 2 | Exclusive
ab 22. April 2026
- LOL: Chi Ride È Fuori | Staffel 6 | Original
ab 23. April 2026
- Cangaco Novo | Staffel 2 | Original
ab 24. April 2026
- Cochinas | Staffel 1 | Original
ab 24. April 2026
- Pam & Tommy | Staffel 1
ab 27. April 2026
- Das Geisterhaus | Staffel 1 | Original
ab 29. April 2026
Filme
- Spectre
ab 1. April 2026
- House of Gucci
ab 1. April 2026
- Skyfall
ab 1. April 2026
- James Bond 007 – Ein Quantum Trost
ab 1. April 2026
- James Bond 007 – Casino Royale
ab 1. April 2026
- James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben
ab 1. April 2026
- Megamind: Der Knopf des Verbrechens
ab 1. April 2026
- Der Fall Collini
ab 2. April 2026
- Ready or Not
ab 2. April 2026
- Mission: Impossible – Fallout
ab 2. April 2026
- Stromberg – Wieder alles wie immer | Exclusive
ab 5. April 2026
- Sonic the Hedgehog
ab 9. April 2026
- Sonic the Hedgehog 2
ab 9. April 2026
- The Longest Ride
ab 10. April 2026
- Kung Fu In Rome | Exclusive
ab 11. April 2026
- The Maze Runner
ab 11. April 2026
- Maze Runner: The Death Cure
ab 11. April 2026
- Maze Runner: The Scorch Trials
ab 11. April 2026
- Pompeii
ab 12. April 2026
- Balls Up | Original
ab 15. April 2026
- Auslöschung
ab 15. April 2026
- The Dark Knight
ab 15. April 2026
- Batman v. Superman: Dawn of Justice
ab 15. April 2026
- Batman Begins
ab 15. April 2026
- The Exorcism
ab 16. April 2026
- Jerry West: Das Logo | Original
ab 16. April 2026
- Nachts im Museum
ab 16. April 2026
- Nachts im Museum 2
ab 16. April 2026
- Night at the Museum: Secret of the Tomb
ab 16. April 2026
- Waiting for the Barbarians
ab 17. April 2026
- Venganza | Original
ab 17. April 2026
- Project Darwin
ab 17. April 2026
- Zack Snyder’s Justice League
ab 19. April 2026
- Sugar Baby
ab 19. April 2026
- Gone Girl – Das perfekte Opfer
ab 20. April 2026
- Dune
ab 20. April 2026
- Love Again
ab 21. April 2026
- Super Charlie | Exclusive
ab 23. April 2026
- Wild Robot | Exclusive
ab 24. April 2026
- American Sniper
ab 25. April 2026
- Pretty Woman
ab 25. April 2026
- Never Let Go | Exclusive
ab 26. April 2026
- Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn
ab 28. April 2026
- Chroniken der Unterwelt
ab 30. April 2026
- The Astronaut | Exclusive
ab 30. April 2026
Live
- Timberwolves vs. Pistons
2. April 2026
- Lakers vs. Thunder
3. April 2026
- Spurs vs. Nuggets
4. April 2026
- Celtics vs. Knicks
9. April 2026
- Cavaliers vs. Hawks
10. April 2026
- Lakers vs. Warriors
10. April 2026
- Timberwolves vs. Rockets
11. April 2026
UEFA Champions League 2026/26
- Dienstag 7. April: Real Madrid vs. FC Bayern München
- Dienstag 14. April: Atlético Madrid vs. FC Barcelona
Kaufen und Leihen
- Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Zum Kaufen: ab 11. April 2026
Zum Leihen: ab 8.Mai 2026
- The Housemaid – Wenn sie wüsste
Zum Kaufen: ab 16. April 2026
Zum Leihen: ab 30. April 2026
- Long Bright River | Staffel 1
Zum Kaufen: ab 16. April 2026
- The Bride!
Zum Kaufen: ab 20. April 2026
Zum Leihen: ab 20. April 2026
- Reminders of Him
Zum Kaufen: ab 27. April 2026
Zum Leihen: ab 27. April 2026
