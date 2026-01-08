News

RTL+ und HBO Max bündeln ihr Angebot

Das Streaming-Bundle von RTL+ und HBO Max startet am 13. Januar in Deutschland und vereint zwei umfangreiche Contentwelten in einem Abo.

RTL+ ermöglicht als exklusiver Partner den Zugang zu beiden Plattformen mit nur einem Abonnement. Nutzer können damit Serien, Filme und Sportangebote beider Dienste über eine zentrale Buchung abrufen.

RTL+ zeigt unter anderem Inhalte wie „Neue Geschichten vom Pumuckl“, „Make Love, Fake Love“ und die UEFA Europa League, während HBO Max Serien wie „House of the Dragon“, „The White Lotus“ sowie Kultklassiker wie „Game of Thrones“ oder „Friends“ bereitstellt.

Alle Features des RTL+ und HBO Max Bundles auf einen Blick

Preisgestaltung und Abomodelle

Das Bundle bietet zwei Varianten für unterschiedliche Nutzerwünsche:

  • RTL+ Premium und HBO Max Basis mit Werbung für 11,99 Euro monatlich statt 15,98 Euro
  • RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard für 17,99 Euro monatlich statt 25,98 Euro

Einführungsangebot

Bis zum 13. Februar 2026 können neue Kunden das Bundle zum vergünstigten Preis buchen: 9,99 Euro für die werbeunterstützte Version oder 15,99 Euro für die werbefreie Variante. Laut Unternehmensangaben soll das Paket auch bald in Österreich verfügbar sein.

