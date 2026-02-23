News

RTL+ und HBO Max starten Bundle in Österreich

Autor-Bild
Von
|
Rtl Plus

Die Streamingdienste RTL+ und HBO Max starten am heutigen 23. Februar 2026 ein gemeinsames Bundle für den österreichischen Markt.

Kunden in Österreich können beide Plattformen ab sofort über ein einziges Abonnement nutzen. Laut Unternehmensangaben vereint das Paket die Inhalte von RTL+ mit Serien, Shows, Reality-Formaten und Live-Sport sowie das Programm von HBO Max, einem Dienst von Warner Bros. Discovery. Genannt werden unter anderem „House of the Dragon“, „The White Lotus“ und „Game of Thrones“.

Preise und Konditionen für das Streaming-Bundle in Österreich

Das Bundle ist in zwei Varianten erhältlich und monatlich kündbar. Die Version mit RTL+ Premium und HBO Max Basis mit Werbung kostet 11,99 Euro pro Monat. Das werbefreie Paket mit RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard liegt bei 17,99 Euro monatlich.

Zum Start gelten bis zum 23. März 2026 reduzierte Einführungspreise für jeweils sechs Monate. Im Januar war solch ein Kombiangebot bereits in Deutschland gestartet.

Zu RTL+ →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / RTL+ und HBO Max starten Bundle in Österreich
Weitere Neuigkeiten
Auto Car Fahren
Führerschein in Gefahr: Die häufigsten MPU-Anlässe in Deutschland
in Mobilität
Thermomix Tm6 Header
Vorwerk verkauft Thermomix erstmals wiederaufbereitet
in Smart Home
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail
Samsung Galaxy AI: „Aller guten Dinge sind drei“
in Dienste
Samsung The Frame
EzFrame ist eine Desktop-Anwendung für Samsung The Frame TV
in News
Amazon Prime Video: LOL Staffel 7 hat ein Datum
in News
Dkb Header
DKB erhöht Festgeldzinsen: Jetzt noch Bonusaktion sichern
in Fintech | Update
Volkswagen streicht überraschend das Luxus-Elektroauto
in Mobilität
Hanseatic Bank erhöht deine Flexibilität – GenialCard & GoldCard mit neuen Limits
in Fintech
Swk Bank
SWK Bank erhöht Festgeld-Zinsen für mehrere Laufzeiten
in Fintech
Vodafone macht Netflix super günstig: nur 2,99 € für Bestandskunden
in Vodafone