RTL+ und HBO Max starten Bundle in Österreich

Die Streamingdienste RTL+ und HBO Max starten am heutigen 23. Februar 2026 ein gemeinsames Bundle für den österreichischen Markt.

Kunden in Österreich können beide Plattformen ab sofort über ein einziges Abonnement nutzen. Laut Unternehmensangaben vereint das Paket die Inhalte von RTL+ mit Serien, Shows, Reality-Formaten und Live-Sport sowie das Programm von HBO Max, einem Dienst von Warner Bros. Discovery. Genannt werden unter anderem „House of the Dragon“, „The White Lotus“ und „Game of Thrones“.

Preise und Konditionen für das Streaming-Bundle in Österreich

Das Bundle ist in zwei Varianten erhältlich und monatlich kündbar. Die Version mit RTL+ Premium und HBO Max Basis mit Werbung kostet 11,99 Euro pro Monat. Das werbefreie Paket mit RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard liegt bei 17,99 Euro monatlich.

Zum Start gelten bis zum 23. März 2026 reduzierte Einführungspreise für jeweils sechs Monate. Im Januar war solch ein Kombiangebot bereits in Deutschland gestartet.

