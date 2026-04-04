RTL+ zeigt „Das Kanu des Manitu“ exklusiv

Der Streamingdienst RTL+ zeigt den Film „Das Kanu des Manitu“ ab dem 5. April exklusiv im Programm.

Der Film feiert laut RTL am Ostersonntag um 12 Uhr seine Premiere auf RTL+. Zuvor wurde die Fortsetzung im Kino von mehr als sechs Millionen Zuschauern im deutschsprachigen Raum gesehen. Mit dem Streamingstart soll der Titel nun auch im Heimkino verfügbar sein.

Michael Bully Herbig führt erneut Regie und übernimmt eine Hauptrolle. Der Film knüpft inhaltlich an den Erfolg von Der Schuh des Manitu an und erzählt die Geschichte der Figuren Abahachi und Ranger weiter, die dieses Mal in den Konflikt mit einer Bande um ein sagenumwobenes Kanu geraten.

„Das Kanu des Manitu“ startet zu Ostern exklusiv bei RTL+

Gedreht wurde laut Produktion in internationalen Westernkulissen, unter anderem in Spanien und den USA. Zum Ensemble zählen Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke sowie Sky du Mont, für den der Film den Abschied von der Kinoleinwand markiert.

Wichtige Fakten zum Streamingstart

Premiere am 5. April um 12 Uhr auf RTL+

Mehr als sechs Millionen Kinobesucher im DACH-Raum

Fortsetzung von Der Schuh des Manitu

Produktion mit internationalem Drehort

Der Film ist eine Produktion von herbX film in Zusammenarbeit mit Constantin Film sowie weiteren Förderpartnern. Laut Michael Bully Herbig soll der Start bewusst als gemeinsames Fernseherlebnis zu Ostern inszeniert werden.

Ich halte den Zeitpunkt für strategisch sinnvoll, da Feiertage oft hohe Streamingnutzung bringen und ein bekannter Titel zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt. Mich persönlich hat der Film allerdings nicht wirklich abgeholt.

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