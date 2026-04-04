RTL+ zeigt „Das Kanu des Manitu“ exklusiv
Der Streamingdienst RTL+ zeigt den Film „Das Kanu des Manitu“ ab dem 5. April exklusiv im Programm.
Der Film feiert laut RTL am Ostersonntag um 12 Uhr seine Premiere auf RTL+. Zuvor wurde die Fortsetzung im Kino von mehr als sechs Millionen Zuschauern im deutschsprachigen Raum gesehen. Mit dem Streamingstart soll der Titel nun auch im Heimkino verfügbar sein.
Michael Bully Herbig führt erneut Regie und übernimmt eine Hauptrolle. Der Film knüpft inhaltlich an den Erfolg von Der Schuh des Manitu an und erzählt die Geschichte der Figuren Abahachi und Ranger weiter, die dieses Mal in den Konflikt mit einer Bande um ein sagenumwobenes Kanu geraten.
„Das Kanu des Manitu“ startet zu Ostern exklusiv bei RTL+
Gedreht wurde laut Produktion in internationalen Westernkulissen, unter anderem in Spanien und den USA. Zum Ensemble zählen Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke sowie Sky du Mont, für den der Film den Abschied von der Kinoleinwand markiert.
Wichtige Fakten zum Streamingstart
- Premiere am 5. April um 12 Uhr auf RTL+
- Mehr als sechs Millionen Kinobesucher im DACH-Raum
- Fortsetzung von Der Schuh des Manitu
- Produktion mit internationalem Drehort
Der Film ist eine Produktion von herbX film in Zusammenarbeit mit Constantin Film sowie weiteren Förderpartnern. Laut Michael Bully Herbig soll der Start bewusst als gemeinsames Fernseherlebnis zu Ostern inszeniert werden.
Ich halte den Zeitpunkt für strategisch sinnvoll, da Feiertage oft hohe Streamingnutzung bringen und ein bekannter Titel zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt. Mich persönlich hat der Film allerdings nicht wirklich abgeholt.
Kopf aus,..Film schauen! Herzlich lachen!
Kurzum…“nicht schlecht, Herr Specht!“
Der Film kommt bei weitem nicht an den ersten dran. Kann man sich einmal anschauen und gut ist.
Die Riege der Charakterköpfe oder das Who is Who der deutschen Filmbranche.
Alles exklusiv bei dem Vorzeigesender RTL. Gut das ich diese Sender nicht empfangen kann.
Wie schön, dass Du ganz andere Dinge gerade offenkundig nicht empfangen kannst… Hier gehts um RTL+ … Nix gelesen, nix verstanden, aber mitreden wollen… Die Probleme dieser Zeit…
RTL + der selbe Rotz, jetzt besser? 😀
Da nach wie vor vollkommen frei von jeglicher Argumentation, nein! ;)
Werde mir dafür ein Abo machen. Ist immer noch günstiger als ein Kinobesuch.
Dass du Zielgruppe bist, wundert mich nicht.
Den Film haben 5 Mio Leute im Kino gesehen, also was soll das Gewäsch und die Herabwürdigung eines anderen Nutzers? Was stimmt mit Dir nicht?
Einfach ignorieren. Da kommt leider oft so’n Schwachsinn raus.
Denkt aber trotzdem er sei moralisch überlegen haha
Alfonso, nicht nur moralisch sondern auch intellektuell! Aber was will ich n
Bild Leser und RTL Fan auch erzählen…
Mit Intellektualismus prahlen, aber grammatisch eher ein Tiefflieger. ;)
Lmao, blamier dich doch nicht noch weiter.
Du bist moralisch nicht superior, ebenso bist du es auch nicht intellektuell lol.
Kannst ja nicht mal meinen Namen korrekt schreiben.
Habe übrigens nirgendwo erwähnt, dass ich RTL noch Bild konsumiere.